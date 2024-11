Ce que sera le classement final de la Ligue des champions selon les bookmakers

La Ligue des champions bat son plein dans sa nouvelle mouture.

A mi-chemin entre la 4e et la 5e journée, la Ligue des champions 2024-2025 s’intensifient en pression, pour les 36 équipes qui disputent ce nouveau format. Dont les quatre clubs français engagés – l’AS Monaco, le Stade Brestois, le LOSC et le Paris SG – qui soufflent actuellement le chaud et le froid. Voire le glacial pour ce qui concerne le club champion de France.

L’AS Monaco, Brest et le LOSC en ballotage plutôt favorable…

Avec une cote de 3,50, l’AS Monaco s’annonce comme le meilleur représentant français. Son début de campagne, marqué par des victoires convaincantes (10 points en 4 journées), confirme ce statut. Actuellement 6ᵉ avec une solide attaque, le club princier peut encore figurer dans le top 8 et viser une qualification directe pour les huitièmes. Les bookmakers y croient, a minima via la phase de barrages.

Alors qu’ils étaient attendus dans l’ombre, les joueurs du Stade Brestois surprennent tout le monde. Même en recul (désormais neuvièmes) après leur défaite (0-3), concédée hier au FC Barcelone, ils incarnent une belle histoire dans cette Ligue des Champions. La poursuivront-ils au-delà de la phase de groupe ? Les bookmakers le pensent possible, mais seulement par le truchement des matchs de barrages.

… Le Paris SG aussi. Mais sur un fil

Le LOSC Lille, autre représentant français, occupe sensiblement la même strate, classé par les opérateurs à la 19ème place finale, avec une même cote de 6,00. Le LOSC devra puiser dans ses ressources pour espérer franchir un cap. Enfin, le Paris SG, qui incarne jusqu’ici la grosse désillusion française. Le dernier demi-finaliste de la C1 est normalement le plus ambitieux des clubs nationaux. Pour autant, il devra nécessairement jouer des coudes dans ses trois dernières rencontres. Tout n’est pas perdu à en croire les bookmakers qui estiment la place finale des hommes de Luis Enrique à la 23e. Elle serait alors qualificative pour un tour de barrage.

Devant, ça rigole pour l’Inter Milan, le Barça ou Arsenal. Mais aussi le Bayern Munich, vainqueur de son gros match de la veille (1-0), contre le Paris Saint-Germain. Mais ce n’est rien à côté des Reds de Liverpool, que les bookmakers placent en tête in fine, quand bien même ont-ils un match de moins que les trois équipes précédemment citées.

Ce que sera le classement final de la Ligue des champions selon les bookmakers

1. Liverpool = 1,08

2. Inter Milan = 1,20

3. Barcelone = 1,23

4. Arsenal = 1,25

5. Bayern Munich = 1,45

6. Borussia Dortmund = 1,55

7. Bayer Leverkusen = 1,65

8. AC Milan = 1,80

9. Aston Villa = 1,90

10. Atalanta = 2,00

11. Sporting Lisbonne = 2,15

12. Atletico Madrid = 2,30

13. Real Madrid = 2,50

14. Manchester City = 2,50

15. Monaco = 3,50

16. Juventus = 4,50

17. Celtic = 5,50

18. Stade Brestois = 6,00

19. LOSC Lille = 6,00

20. PSV = 7,50

21. Benfica = 8,50

22. VfB Stuttgart = 10,50

23. Paris SG = 28,00

24. Dinamo Zagreb = 35,00

25. Girona = 40,00

26. Feyenoord = 42,00

27. Club Bruges = 50,00

28. Bologne = 150,00

29. Salzbourg = 150,00

30. Sparta Prague = 150,00

31. Shakhtar Donetsk = 150,00

32. RB Leipzig = 250,00

33. SK Sturm Graz = 250,00

34. Slovan Bratislava = 250,00

35. Young Boys = 250,00

36. Étoile Rouge = 250,00