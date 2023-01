Le business de la société de gestion d’image de Mbappé

KEWJF, la société d’images associée à Kylian Mbappé, a généré un chiffre d’affaire de plus de 12 M€, en 2021.

Elle a été créée au cours du printemps 2017, quelques mois avant son transfert, presque record, de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain, la société KEWJF, qui a depuis la gestion des droits à l’image du footballeur Kylian Mbappé. KEWJF, que l’on peut traduire par la première lettre du prénom des membres de la famille : Kylian, son petit frère Ethan, Wilfried le père, Jirès Kembo Ekoko que la famille a accueilli en son sein et Fayza Lamari, la maman du champion du monde.

Un chiffre d’affaire de 12,2 M€ pour la société KEWJF

La société a pour objet : « la gestion, l’exploitation et la commercialisation des attributs de la personnalité et de sportifs de haut niveau », comme par exemple la vente de produits dérivés du joueur, proposés sur son site (hors partenariat avec ses sponsors, Nike notamment), comme les casquette qu’il décline à ses initiales, KM. Dès le premier bilan en 2018, la société KEWJF a généré un résultat net positif de 1,196 millions d’euros.

Kylian Mbappé est l’unique actionnaire et sa mère la présidente

Depuis, ses recettes progressent et les bénéfices également. Au bilan de sa saison 2020-2021, elle a produit un chiffre d’affaire de 12,1 millions d’euros, supérieur de 5,2 % à l’exercice précédent, pour un bénéfice net de 4,375 millions d’euros. La société KWJF a Fayza Lamari pour présidente, mais Kylian Mbappé en est le seul et unique actionnaire. Elle compte six salariés, dont deux sont des cadres ou équivalents et les quatre autres, des employés.