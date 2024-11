Les stations de ski les plus abordables pour des vacances en 2024/2025

C’est parti pour la saison d’hiver et les stations de ski.

Ça y est, l’hiver arrive et la saison de ski 2024/2025 avec ! Beaucoup de personnes commencent à planifier leurs vacances d’hiver. Si vous voulez prévoir des vacances au ski, que ce soit entre amis, en famille ou en couple, il y a beaucoup d’options variées et à petit budget. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’aller très loin car il y a beaucoup de stations en Europe et certaines des plus accessibles se trouvent même en France. Sans tarder, voici donc le top 10 des stations de ski les plus abordables pour la saison 2024/2025.

Réallon (France)

Réallon est une station conviviale dans les Alpes qui est idéale pour les débutants et les familles. Selon l’étude de Holidu, une plateforme de locations de vacances, Réallon arrive en toute première place dans les stations de ski les plus abordables pour la saison qui arrive. Le prix moyen par jour est de 44,5 euros, avec 29 euros pour le forfait ski et à partir de 12 euros pour l’hébergement en basse saison.

Mount Parnassos (Grèce)

La Grèce ne se résume pas juste aux plages et est une destination de plus en plus populaire auprès des skieurs. Mount Parnassos a 36 km de pistes et des forfaits ski qui commencent à 19 euros. Avec un hébergement par nuit à partir de 26 euros pendant la basse saison, le prix moyen par jour est de 46 euros. C’est une opportunité idéale de découvrir de nouveaux paysages.

Roubion les Buisses (France)

En troisième place de l’étude de Holidu, on trouve Roubion les Buisses en France. Pour cette station, on est aussi à un prix moyen par jour de moins de 50 euros. La station est située dans les Alpes-Maritimes et attire de plus en plus de skieurs tous les ans grâce à ses prix abordables et à ses environs paisibles.

Hautacam (France)

Hautacam est une station connue pour ses pistes de ski, mais aussi pour ses descentes en luge. On adore cette station avec une ambiance chaleureuse et de nombreuses activités. Située dans les Pyrénées, elle offre 26 km de pistes skiables et un prix moyen par jour de 48 euros, avec 22 euros pour le forfait ski et à partir de 23 euros par nuit pour l’hébergement.

Crévoux (France)

Crévoux est une autre station de ski du classement de Holidu qui se trouve en France. C’est une petite station de ski dans les Alpes avec un joli cadre naturel. C’est alors top pour les amoureux de la nature ! Si vous aimez le calme pendant vos vacances, c’est un lieu parfait pour vous. Il y a 22 km de pistes et un prix moyen par jour de 49 euros seulement.

Artouste (France)

Artouste est une station de ski qui se trouve dans les Pyrénées et qui est connue pour ses paysages magnifiques. C’est facilement accessible et vous y trouverez 27 km de pistes skiables. Avec un prix moyen par jour de 49,5 euros (24 euros pour le forfait ski et à partir de 25 euros par nuit pour l’hébergement), la station est idéale pour des vacances d’hiver à petit budget.

Vasilitsa (Grèce)

Vasilista est la deuxième station grecque qui figure sur la liste des meilleures stations de ski abordables de Holidu. Elle se trouve dans le nord de la Grèce et offre 22 km de pistes de ski. Le forfait saison est très abordable à seulement 17 euros, en haute et en basse saison. L’hébergement par nuit est de 33 euros, ce qui fait un prix moyen par jour de seulement 51,5 euros.

Le Collet D’allevard (France)

Avec 35 km de pistes skiables, le Collet d’Allevard est une station relativement grande. Elle est située dans le Massif de Belledonne en Isère et attire de plus en plus de skieurs tous les ans. C’est une station très bien à visiter en famille car l’ambiance est dynamique et il y a des pistes pour tous les niveaux. Avec un prix moyen par jour de seulement 52 euros, c’est une bonne option pour ceux qui veulent rester en France et ont un budget limité.

Pelvoux/Vallouise (France)

Pelvoux/Vallouise est une station de ski avec 23 km de pistes située dans les Hautes-Alpes. C’est une petite station qui est particulièrement appréciée par les personnes qui n’aiment pas les foules. Il y a une ambiance intime et elle est plus qu’abordable avec un prix moyen par jour de 52,5 euros par personne.

Sierra de Béjar (Espagne)

Sierra de Béjar se trouve dans les Pyrénées entre l’Espagne et l’Andorre et offre 27 km de pistes skiables. C’est une bonne alternative aux Alpes avec un excellent rapport qualité-prix. Le prix moyen par jour par personne est de 54 euros, avec 20 euros pour le forfait ski et à partir de 28 euros par nuit pour l’hébergement.

Pour conclure

Alors, si vous souhaitez partir au ski, il n’y a pas une seule meilleure station à choisir. Tout va dépendre de votre proximité avec la station, de votre budget et de l’ambiance que vous voulez. Heureusement, dans les stations les plus abordables, il y a plein d’options variées. Si vous souhaitez rester en France, vous avez le choix entre les Alpes et les Pyrénées. Sinon, pourquoi ne pas tester les pistes de la Grèce ?