OM : Un nouvel habilleur britannique pour l'Olympique de Marseille

Les joueurs de l’Olympique de Marseille vont porter les vêtements de la marque Paul Smith.

Rendez-vous dimanche en marge de l’affiche dominicale de la 13e journée de la Ligue 1 face au voisin AS Monaco au Vélodrome, pour découvrir la toute nouvelle collection. Mais déjà, ce jeudi l’Olympique de Marseille annonce-t-il la signature d’un nouveau partenariat commercial avec la marque britannique Paul Smith.

Une marque britannique pour habiller l’OM jusqu’en 2026

« Nous sommes ravis de nous associer à Paul Smith, une maison de renommée mondiale, qui comme l’OM, sait conjuguer tradition et modernité, ambition et authenticité. Ce partenariat est un reflet de notre vision : briller dans toutes les arènes, qu’elles soient sportives ou culturelles », détaille par communiqué le directeur commercial et marketing de l’Olympique de Marseille, Grégory La Mela.

Paul Smith devient l’habilleur officiel de l’OM et ce, pour la saison et demi à venir, à savoir la fin de cet exercice et le suivant à terme de 2026.

