Mbappé 4e, les footballeurs qui gagnent le plus des sponsors en 2024-2025

Grâce à ses collaborations commerciales, comme ici avec Hublot, Kylian Mbappé gagne l’équivalent de 20 millions de dollars de ses activités extra-football.

Si, cette saison 2024-2025, Cristiano Ronaldo demeure le footballeur le mieux payé au monde selon le classement annuel de Forbes (à 262,6 M€ salaires, primes et sponsors confondus), l’attaquant portugais le doit largement plus à son énorme contrat signé avec Al-Nassr, qu’aux revenus qu’il génère hors des terrains de football, qui n’en sont pas moins exceptionnels.

Lionle Messi gagne plus des sponsors que de la pratique du football

Mais ici, son rival préféré Lionel Messi le devance. Mieux, l’Argentin a cette spécificité unique dans le football actuel, de gagner plus de ses sponsors et partenaires commerciaux que de la pratique du football en lui même. Selon Forbes, sur un total de 124,4 millions d’euros gagnés sur un an, 55,3 proviennent de son contrat et primes sous le maillot de l’Inter Miami et les 69,1 millions restants de ses collaborations extérieures.

Le trio Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar restent depuis près d’une décennie le même pour ce qui relève des bénéfices extra-football. Kylian Mbappé s’en rapproche, il sera peut-être le premier à chambouler cette inflexible hiérarchie, à moins qu’Erling Haaland, les plus jeunes Jude Bellingham et Lamine Yamal, sinon son partenaire au Real Madrid, Vinicius Junior ne le devancent.

Mbappé ou Vinicius, qui sera le prochain crack du sponsoring ?

Ce dernier, l’ailier international brésilien, compte 11 partenaires commerciaux et il en signe de plus en plus, ce qui lui vaut de gagner l’équivalent de 13,8 millions d’euros en plus de son contrat madrilène. Si la rumeur qui l’annonce comme étant le prochain Ballon d’or se confirme, il va forcément élever encore plus haut le curseur de ses partenariats promotionnels.

Les footballeurs qui gagnent le plus des sponsors en 2024-2025

Robert Lewandowski = 9,2 M€

Harry Kane = 9,2 M€

Erling Haaland = 12,9 M€

Vinicius Jr = 13,8 M€

Mohamed Salah = 16,6 M€

Kylian Mbappé = 18,4 M€

Neymar = 27,6 M€

Cristiano Ronaldo = 60 M€

Lionel Messi = 69,1 M€