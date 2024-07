Krys voit loin avec le Tour de France

Entres autres missions que se donne Krys sur le Tour de France, celle « d’ambiancer » tous les matins, tous les caravaniers du Tour de France, avant qu’ils ne partent sur les routes de l’étape du jour.

Voilà 10 ans que l’opportunité de s’adosser au maillot blanc du meilleur jeune du Tour de France s’est présentée à Krys et le spécialiste français de l’optique et de l’audition n’est pas prêt à le lâcher. A l’époque, la marque était déjà une partenaire de l’organisateur ASO, elle a pris du grade après avoir su que Skoda troquait le blanc de la jeunesse pour le vert maillot des sprinteurs.

Dix ans que Krys est le sponsor du maillot blanc sur le Tour de France

Depuis, la coopérative Krys a plusieurs fois prolongé son contrat, la dernière en 2023 jusqu’en 2026, et elle l’a même étendu au Tour de France féminin. « Nous sommes partis pour une belle histoire », confirme à Sportune, le directeur de la marque, Bruno Censier. A condition que tous les partenaires de la coopératives y trouvent avantage. Car c’est de leur vote que dépend chaque extension du partenariat.

L’intérêt de ce sponsoring est moins dans le business direct des affluences dans les enseignes, ou des lunettes ou appareils auditifs vendus, que dans le gain de notoriété et de visibilité. « C’est un faire-valoir pour la marque », assure Bruno Censier. « Quand nous avons signé le partenariat nous n’avions pas forcément une image de proximité », poursuit Mathieu Gueguen, le responsable des événements et du sponsoring de Krys.

Une image de marque qui se valorise auprès des suiveurs de la course

Etre sur le Tour donne à la marque du « capital sympathie » et il en prend pour preuve le sondage d’ASO produit avec Kantar : « 54% des Français ont une très bonne opinion de Krys et cela monte à 71% parmi ceux qui s’intéressent au Tour de France ». Pour les suiveurs de la Grande Boucle, impossible d’échapper à la présence permanente de Krys. La marque est visible sur le maillot du meilleur jeune, longtemps sur les épaules de Tadej Pogacar et désormais celles de Remco Evenepoel. Elle est aussi au coeur de la caravane publicitaire avec ses cinq véhicules, dont un char qui porte un casque audio sur une boule à facette et des lunettes sur le reste de la flotte.

En parallèle, Krys tient chaque année son étape en blanc en partenariat avec une association à qui elle verse des fonds et elle mène une campagne préventive, par des tests d’optique et d’acoustique ; 12 000 ont été réalisés depuis le début de l’opération, ce qui vaut une moyenne journalière de 350 à 400 tests. Tout ce gros déploiement de force a un coût évident, mais son retour sur investissement (ROI) l’est tout autant. « Nous sommes l’entreprise d’optique et d’audition préférée des Français depuis 10 ans, par rapport à la qualité supérieure du conseil que l’on nous octroie dans nos magasins », conclut Bruno Censier.