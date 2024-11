Marco Verratti. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté le PSG ?

Marco Verratti peut-il lâcher son juteux contrat signé avec Al-Arabi SC avant terme, pour rentrer en Europe ?

Marco Verratti va-t-il revenir en Europe ? Des rumeurs venus d’Espagne font état de possibles envies de retour du milieu de terrain italien, qui serait notamment courtisé du FC Barcelone. Mais aussi de l’Inter, pour un évoluer chez lui, dans un championnat élite de Serie A qu’il n’a jamais fréquenté. Reste un bémol, et non des moindres à lever, pour espérer le recruter : son salaire.

Car Marco Verratti exerce depuis plus d’un an au Moyen Orient, dans le championnat du Qatar. Au service d’Al-Arabi SC, qu’il a rejoint le13 septembre 2023 en paraphant un contrat sur deux ans, au terme de cette saison 2024-2025. Pour l’enrôler, Al-Arabi SC a déployé des gros atouts financiers : une indemnité de 45 millions d’euros pour le Paris SG et au joueur, un salaire annuel net de 30 millions d’euros par an.

L’équivalent journalier de 82 192 euros depuis son départ du PSG

Cela équivaut à une rente quotidienne de 82 192 euros, pour l’international italien désormais âgé de 32 ans. Ce samedi 30, au dernier jour du mois de novembre, cela fait exactement 445 jours qu’il a quitté le Vieux Continent pour le club de la capitale Doha. Autrement dit, Verratti a déjà gagné peu ou prou 36 575 440 euros, à la faveur de son aventure qatari. Et c’est estimé net de charges sociales et d’impôts. Pas facile de lâcher un tel contrat, qu’il ne pourra obtenir autrement, ni à l’Inter, ni au Barça.

C’est de surcroît sans compter les primes individuelles ou collectives éventuelles le concernant. Verratti a joué douze matchs cette saison avec Al-Arabi SC, il a marqué une fois et délivré trois passes décisives. A ces émoluments monstrueux s’ajoutent les autres revenus tirés hors des terrains de foot. De ses sponsors au premier rang desquels Nike, qu’il a rejoint en 2017 après avoir quitté Puma qui l’équipait jusqu’alors.

Sauf à vouloir remettre le challenge sportif au premier plan, doublé de l’hypothèse d’un retour en sélection nationale qu’il n’a plus fréquenté depuis son départ du Paris Saint-Germain.