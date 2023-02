Verratti, la liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Marco Verratti est surtout l’image de Nike. Il compte sinon quelques collaborations épisodiques.

Marco Verratti est du genre plutôt fidèle, l’atteste notamment la longue période qui unit le milieu international italien à la France, sa capitale, et son club fanion. Voilà plus d’une décennie qu’il a quitté Pescara pour rejoindre le PSG dont il est aujourd’hui bien plus qu’un simple joueur. Peut-on dire, à son égard, qu’il fait désormais partie des murs. En matière de sponsors, c’est toutefois un peu différent pour le joueur de 30 ans.

Fidèle au PSG, moins à son premier équipementier

Longtemps en effet, il a porté sur le rectangle vert, les produits de la marque allemande, Puma. Laquelle était son équipementier officiel, et Verratti, un ambassadeur qui compte, auquel son partenaire commercial réservait même des collections signatures. L’une ne verra d’ailleurs jamais le jour, car au commencement de l’année 2017, juste avant un Classique PSG – OM, en février, l’Italien s’en est allé vers une autre marque. Puma avait imaginé des crampons exclusifs pour lui, qui ne sortiront jamais du carton.

Marco Verratti a des collaborations en plus de son équipementier

De Puma, Verratti est passé à Nike, où il est toujours aujourd’hui. Cela, dans le cadre d’un accord à 30 millions d’euros au global, signé sur dix ans. La marque au swooch est le principal et quasiment seul sponsor de l’Italien. Le reste tient plutôt de la collaboration, sans forcément plus de lendemain. Marco Verratti a ainsi prêté son image à Club Legacyz, une marque spécialiste des posters des stars, dont on est plus certain qu’elle existe encore. Il a aussi collaboré avec Off White, la marque du regretté Virgil Abloh, dans le cadre d’un partenariat ancien avec Nike.