Losc: Hommage au patrimoine industriel, le maillot extérieur 2024-25 est sorti

Voilà le nouveau maillot extérieur du Losc.

Le Losc Lille et son équipementier New Balance ont présenté le nouveau maillot extérieur pour la saison 2024-2025, qui rend hommage au passé industriel de la région Nord. Le design du maillot, d’un blanc en couleur dominante, est rehaussé par un motif jacquard bleu et rouge inspiré de l’industrie textile locale.

Blanc à motif jacquard bleu et rouge le maillot extérieur du Losc

Cette esthétique rappelle les racines du club et de son territoire. L’année 2024 marque également le 80e anniversaire du LOSC. Pour commémorer cet événement, un logo spécial orne l’arrière du col, symbolisant la fusion historique entre l’Olympique Lillois et le Sporting Club de Fives. Au-delà de son aspect visuel, le maillot intègre les dernières technologies en matière de performance sportive, assurant un confort optimal aux joueurs.

« Le maillot extérieur du LOSC Lille pour la saison 2024/25 représente l’artisanat de haute qualité pour lequel la région est connue. Conçu avec une esthétique propre et moderne, nous espérons qu’il aidera les joueurs à obtenir encore plus de succès dans la nouvelle saison », dit à son sujet Kenny McCallum, le directeur général de New Balance Football.

C’est le deuxième maillot de la saison 2024-2025 dévoilé par le Losc et son partenaire technique, après le rouge domicile, au mois de mai dernier.