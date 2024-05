Losc: New Balance dévoile le nouveau maillot 2024-2025 domicile des Dogues [OFFICIEL]

Le maillot du Losc est officiellement sorti.

Dans la foulée des premières images révélées plus tôt dans l’après-midi sur les réseaux sociaux, le LOSC Lille et son équipementier New Balance ont levé le voile sur le nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. En cette année marquant le 80ème anniversaire du club, le maillot célèbre les couleurs traditionnelles des Dogues : rouge, marine et blanc.

Un maillot du Losc pensé pour les supporters lillois

Le maillot porte également la mention spéciale « Aux enfants du Nord », mettant en avant l’esprit communautaire qui caractérise la région. Un message fort pour les supporters du LOSC, qui sont au cœur de l’identité du club. C’est ainsi que la campagne de lancement met en valeur des lieux et des motifs familiers aux supporters lillois, soulignant des éléments architecturaux emblématiques comme les briques rouges. Une manière de relier l’esprit de l’équipe au caractère unique de la ville.

« Le maillot domicile du LOSC est un symbole du football français, porté avec fierté par des générations de joueurs et de fans. En alliant tradition et innovation, nous espérons que ce maillot contribuera à propulser le LOSC vers de nouveaux succès », explique le directeur général de New Balance Football, Kenny McCallum, à propos de ce maillot.