Losc: Decathlon devient le nouveau partenaire officiel des Dogues

L’association de deux marques puissantes du Nord que celle du Losc et de Decathlon.

Ils étaient proches, à la fois géographiquement (les deux marques ont les mêmes origines nordistes) et via le stade Pierre-Mauroy dont le géant français de la distribution d’articles sportifs est le naming depuis 2022. Cette fois, le Losc et Decathlon sont véritablement unis sous la forme d’un partenariat commercial, officialisé ce jeudi.

Decathlon signe trois ans avec le Losc

Le contrat est signé pour trois ans, pour la période 2024 à 2027 et il fait de Decathlon un partenaire officiel du club lillois. Cela va prendre forme dès ce week-end de première de la saison pour le Losc à domicile. A cette occasion et les suivantes, un dispositif de branding visible au stade et une série d’animations sportives destinées aux supporters seront proposées.

Dans un long propos publié par communiqué, le président lillois, Olivier Létang se réjouit : « Le Losc est particulièrement fier et honoré d’intégrer dans son cercle de partenaires officiels une enseigne et une marque telle que Decathlon, entreprise originaire de notre territoire, symbole de réussite et de valeurs régionales comme de performance et d’ambition internationales. Ce partenariat met en lumière la volonté du Losc de se rapprocher des grands acteurs de la région autant qu’il révèle la confiance que confèrent aujourd’hui ces fleurons régionaux au projet et à la dynamique du club. L’association avec Decathlon est d’autant plus évidente que le sport est au cœur de nos activités et passions respectives ; un sport dont nous partageons la vision, ouvert, accessible à tous, et levier d’éducation et de bien-être pour nos concitoyens (…) Decathlon est l’une des enseignes préférées des Français, qui plus est des nordistes, et nous sommes impatients de déployer ce partenariat et de le rendre visible et concret auprès de nos supporters, dès cette saison 2024-2025 ».

Des opérations et de la visibilité à la Decathlon Arena

Outre l’offre de visibilité au stade le partenariat prévoit aussi que Decathlon s’engage à offrir des expériences immersives et originales au sein de la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy.