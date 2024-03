Losc: Ça rapporte combien un quart de finale de Ligue Europa Conférence ?

Face à Sturm Graz en huitièmes, le Losc a l’opportunité de gonfler le total de ses primes gagnées en Ligue Europa Conférence.

La Ligue Europa Conférence donnera-t-elle des ailes au Lille Losc ? Le club nordiste s’est qualifié pour les huitièmes de finale et il compte parmi les meilleurs collectifs de la compétition, pour aller jusqu’au bout. Sur le papier tout du moins. En huitième de finale, à compter d’aujourd’hui jeudi, il affronte les Autrichiens de Sturm Graz. Avec l’opportunité de franchir un tour de plus. Et de gonfler le total gagné dans la compétition.

Le quart de finale vaut 600 000 € de plus pour le Losc

Selon le dispositif de répartition prévue par l’UEFA, accéder aux quarts de finale de la compétition rapporte 600 000 euros aux huit clubs heureux élus. Cela s’ajoute au reste des gains cumulés depuis le début du tournoi. Tel que nous l’avions déjà détaillé sur Sportune, le Losc approche les huit millions d’euros au bénéfice de sa campagne européenne, à l’addition de tous les postes de recettes.

Un peu plus de 8 M€ au cumul des recettes de la Ligue Europa Conférence

A savoir la prime commune à toutes les équipes de la phase finale (un demi-million d’euros), les performances en phase de groupes (500 000 € par victoire et 166 000 € le nul, soit 2,33 M€), la première place de groupe à 650 000 euros, le classement au coefficient (0,71 M€), les droits de l’audiovisuel (environ 1 M€) et l’accession aux huitièmes de finale (0,6 M€). Lille se déplace ce jeudi en Autriche et disputera le match retour à domicile, jeudi soir prochain.