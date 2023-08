Ce que rapporte la Ligue Europa Conférence 2023-24. Le détail des primes

Le Losc joue sa place (et les primes) en Ligue Europa Conférence.

A condition de franchir l’obstacle Rijeka en une double opposition en barrages, le Losc participera à la phase finale de la Ligue Europa Conférence 2023-2024. Et il sera le seul club français engagé, à tout le moins au stade des groupes, s’il n’est pas rejoint plus tard par l’une des trois formations (Toulouse, Marseille ou Rennes), engagée en Ligue Europa.

Le Losc seul club français possible au départ de la Ligue Europa Conférence

Seuls, cela signifie pour les Dogues de prétendre à 100% du marketpool, le pot dédié aux droits TV, l’un des autre postes de rémunération mis en place par l’UEFA, qui vaut 23,5 millions d’euros cet exercice, d’après les chiffres que Sportune a consulté. Au total, 235 millions d’euros sont distribués aux clubs de la C4, dont la plus grosse part (95 millions d’euros) pour la prime de participation commune aux 32 clubs de la phase finale ; elle est de 2,94 millions d’euros par équipe.

Le Losc peut espérer une bonne place au classement au coefficient

Après quoi, il y a 500 000 euros à gagner par victoire en phase de groupes et 166 000 euros le match nul. Et des bonus à gagner à chaque étape jusqu’à la finale payée 3 millions d’euros, en plus des primes accumulées jusque là. Et encore 2 millions au futur lauréat de cette édition. Reste enfin la part du classement au coefficient calculées sur les dix dernières saisons européennes. Tant que la liste finale des clubs qualifiées n’est pas encore fixée, elle demeure incertaine pour les dogues, sachant qu’une part égale 44 500 euros et que la prime vaut 32 fois ce montant pour le club le mieux classé du moment.

Un bonus même si les Dogues ne franchissent pas les barrages

Rappelons, tel que nous l’avons expliqué précédemment, le Losc sera quand même financièrement gratifié s’il ne franchit pas le stade des barrages de la Ligue Europa Conférence. Mais avec un gros différentiel sur le potentiel détaillé ci-dessous.

Le détail des primes de la Ligue Europa Conférence 2023-2024

Primes de participation (total de 95 M€)

2,94 millions d’euros

Montants fixe (94 M€)

Victoire en phase de groupe = 500 000 €

Match nul en phase de groupe = 166 000 €

Premier de groupe : 650 000 €

Deuxième de groupe = 325 000 €

Match de barrage = 300 000 €

Huitième de finale = 600 000 €

Quart de finale = 1 M€

Demi-finales = 2 M€

Finalistes = 3 M€

Vainqueur = 2 M€

Classement au coefficient (23,5 M€)

1 part = 44 500 € soit :

32e : 44 500 x 1 = 44 500 €

31e : 44 500 x 2 = 89 000 €

30e : 44 500 x 3 = 133 500 €

…

2e : 44 500 x 31 = 1,379 M€

1er : 44 500 x 32 = 1,424 M€

Parts de marché (23,5 M€)

Le montant disponible sera distribué proportionnellement à la valeur de chaque marché TV des clubs participant à la Ligue Europa Conférence.