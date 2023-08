Losc: Combien rapportent les barrages de la Ligue Europa Conférence ?

Le Losc va disputer un barrage qualificatif à la phase finale de la Ligue Europa Conférence.

Pour voir l’Europe cette saison, le Losc devra franchir un tour de barrage, étape préalable avant sa qualification à la phase finale de la Ligue Europa Conférence. Le club lillois a hérité des des Croates de Rijeka avec une double confrontation à jouer le 24 puis le 31 août. Qu’il passe l’obstacle ou non, il est sûr de recevoir une gratification financière tel que le prévoit l’UEFA. Sportune vous éclaire…

Qualifié pour les barrages le Losc est sûr d’être financièrement récompensé

Sur un total de plus de 3 milliards d’euros à redistribuer à toutes les équipes qui disputent soit la Ligue des champions, soit la Ligue Europa, soit la plus jeune Ligue Europa Conférence, l’UEFA dédie 3% aux phases de qualification. En Ligue Europa Conférence comme dans les deux autres formats, il y a 100 000 euros à gagner par tour, mais seulement pour les équipes championnes de leur pays.

Un minimum de 750 000 euros ou plus si affinités avec cette Ligue Europa Conférence

Dans le cas du Losc, deux cas de figures se profilent à ce stade du tournoi : soit il est éliminé, il ne jouera donc pas de coupe d’Europe et se consolera avec 750 000 euros. Soit il passe le tour et entre dans le tournoi principal avec l’assurance de primes plus intéressantes. A savoir 2,94 millions d’euros communs à tous les 32 clubs qualifiés, plus la part du classement au coefficient, plus les bonus aux résultats en phase de groupes et plus encore les gains des matchs à élimination directes versés à chaque tour validé, à compter des huitièmes. Sachant que la Ligue Europa Conférence prime aussi les barragistes avant les huitièmes et les premiers et deuxièmes de groupes.