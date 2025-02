PSG. Le PSG augmente le nombre de ses abonnés et lance son nouveau film de campagne

C’est parti pour le début de la campagne de réabonnement aux matchs du PSG. Cette année, les encartés seront encore plus nombreux que les saisons précédentes.

Le Paris Saint-Germain dévoile ce vendredi sa nouvelle campagne d’abonnement pour la saison 2025-2026 baptisée « Tout l’Amour de Paris ». Elle pointe le lien particulier qui unit le PSG à ses supporters. Originalité de la campagne : le club parisien a choisi de placer ses abonnés au centre du dispositif en les invitant à participer directement au film promotionnel.

Ce clip capture les émotions vécues par les supporters lors des rencontres au Parc des Princes les soirs où se produisent, Luis Enrique et ses joueurs. Le PSG peut se targuer d’afficher des chiffres probants en matière de fidélisation. Avec un taux de réabonnement de 97,5% maintenu depuis plus de cinq ans et une série de 156 matchs consécutifs à guichets fermés, il démontre son attractivité auprès de ceux qui le suivent.

750 nouveaux abonnements proposés pour la saison prochaine

Face à cette demande croissante, 750 nouveaux abonnements seront proposés pour la saison 2025-2026, offrant ainsi à de nouveaux supporters l’opportunité de vivre l’expérience Rouge et Bleu. L’abonnement au Paris Saint-Germain donne accès à tous les matchs de Ligue 1 McDonald’s, de Coupe de France et de Ligue des Champions jusqu’aux huitièmes de finale. Les abonnés bénéficient également d’une priorité sur l’achat de billets pour les rencontres à domicile comme à l’extérieur, ainsi que d’invitations à des événements exclusifs tels que la Fan Night ou le Trophée des Abonnés.

Soucieux d’améliorer constamment l’expérience des supporters, le PSG continue d’investir dans de nouvelles animations et services au sein du Parc des Princes, pour une immersion toujours plus complète dans l’univers parisien.