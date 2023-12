Losc: Total des primes gagnées en Ligue Europa Conférence

Le Losc est invaincu en Ligue Europa Conférence et de fait qualifié pour les huitièmes de finale.

Invaincu et qualifié directement pour les huitièmes de finale, le Losc a traversé sans encombre la première partie de la Ligue Europa saison 2023-2024. Avec quatre victoires et deux nuls, les Dogues terminent invaincus et ils manquent d’un rien le parcours parfait qui leur aurait rapporté le maximum financier. Les Lillois n’en sont toutefois pas loin, jusqu’ici, ils ont fait le plein.

Le Losc est qualifié directement pour les 8es de finale

Selon nos calculs à Sportune, cela rapporte un peu plus de 8 millions d’euros à la formation nordiste, au titre de tous les postes de la répartition telle que mise en place par l’UEFA, à l’organisation du tournoi. A savoir que le prime commune aux 32 clubs rapporte 2,94 millions d’euros, chaque victoire en phase de groupes est payée un demi-million d’euros et 166 000 euros par match nul, la première place de poule vaut 650 000 euros et 600 000 euros la qualification pour les huitièmes de finale.

Des primes qui vont aller croissante à compter des éliminatoires

La part au coefficient est, elle, de 712 000 euros, le Losc est pile au milieu des trente deux équipes, ici classé seizième. Enfin, la part de l’audiovisuel n’est qu’estimation mais elle devrait ajouter plus ou moins un million supplémentaire. A ce stade donc, Lille cumule plusieurs millions d’euros et à compter du prochain tour, le total peut vite augmenter : 1 million d’euros pour les quarts, le double pour les vainqueurs et possiblement cinq millions encore en plus, en remportant cette édition de la Ligue Europa Conférence.

Les primes gagnées par le Losc en Ligue Europa Conférence

Primes de participation = 2,94 M€

Prime de résultats = 2,332 M€

Premier de groupe = 0,65 M€

Classement au coefficient = 0,712 M€

Huitième de finale = 0,6 M€

Marketpool (estimation) = 1 M€

Total = 8,234 M€