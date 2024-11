Palmarès du premier Grand prix du sport business. LVMH et BPCE en force

Photo de famille de tous les lauréats du Grand Prix du sport business 2024.

C’était hier, mardi 26 novembre, dans les locaux du groupe France Télévision, la toute première édition du Grand Prix du Sport Business, un événement organisé par les copains du Sportbusiness.club et le réseau Influencia. Au nombre de dossiers de candidatures (à plus du double de celui visé) et des présents à la soirée, c’est d’abord un succès pour l’organisation de l’événement, qui peut déjà se tourner sereinement vers la saison prochaine.

Sur un aspect plus compétition, le jury d’experts articulé autour de Thierry Reboul, l’homme orchestre des cérémonies des récents Jeux de Paris 2024, a surtout primé le groupe BPCE (Caisse d’Epargne et Banque Populaire), au nombre de trophées décernés et LVMH (accompagné de son agence Havas) pour le plus convoité d’entre eux que le grand Prix 2024. Entre la production des médailles aux athlètes, celle des costumes de cérémonies, la malle Louis Vuitton pour transporter la torche et les nombreuses collaborations d’athlètes (Léon Marchand et Antoine Dupont notamment), LVMH a rempli tous ses objectifs en terme de visibilité, de notoriété et de promotion du savoir-faire du luxe à la Française.

Voilà, ci-dessous, le palmarès complet de cette première édition du Grand Prix du Sport Business.

Grand Prix du Sportbusiness.club

LVMH pour Paris 2024

Meilleure entreprise au service du sport

Prix Or : Caisse d’Epargne

Prix Argent : France Télévisions

Meilleure activation au service des sports émergents

Prix Or : Toyota Wheel Park

Prix Argent : Fise pour activation Samsung

Meilleure opération événementielle au service du sport

Prix Or : Accor, pour Kauli Vaast : surf sur la Seine

Prix Argent : Banque Populaire et Caisse d’Epargne pour le Relais de la Flamme Olympique et Paralympique

Prix Bronze : Lille célèbre les JO avec Decathlon

Prix Bronze : Le 100 mètres HiPro

Meilleure opération d’influence au service d’un sport ou d’un événement

Pas de prix décerné

Meilleur dispositif de publicité de l’année

Prix Argent : France Télévisions pour le film « Aux Jeux citoyens »

Prix Argent : Accor pour « La Glace »

Prix Bronze : BPCE pour Paris 2024

Meilleure opération de sponsoring ou partenariat

Prix Or : LVMH pour Paris 2024

Prix Argent : Decathlon pour Paris 2024

Prix Bronze : Accor pour « Vous n’imaginez pas tous les souvenirs qu’on vous réserve »

Meilleur programme d’engagement des sports auprès de leur communauté

Prix Or : Orange pour la Team Orange Running

Prix Argent : Intermarché pour le « XV des Producteurs »

Prix Bronze : Carrefour pour « Le grand tournoi »

Meilleur marketing d’un détenteur de droits

Prix Or : Paris 2024 pour son programme d’engagement

Prix Argent : SailGP

Meilleure agence de l’année dans le sport

Prix Or : Havas Play

Prix Argent : Publicis Sport

Prix Bronze : XIX Sports Group

Prix de l’inclusion et de la diversité dans le sport

Prix Or : Caisse d’Epargne pour « L’odyssée des Jeunes éclaireurs »

Prix Argent : Allianz France pour « Le revers de la médaille »

Prix Bronze : Agence Nationale du Sport pour « Team go Girls »

Prix de la durabilité dans le sport

Prix Argent : Banque Populaire pour le programme « Sillage »

Prix Argent : Impact League de SailGP

Meilleur supporter au service du sport féminin

Prix Or : Intermarché pour « Sensationn’elles »

Prix Argent : Axa pour « Kiss Goodbye Stereotypes »

Prix Bronze : Société Générale pour « Ouvrons la voix »

Meilleure innovation au service du sport

Pas de prix décerné

Meilleur programme sportif de l’année

Prix Or : XXI – Le Sport des solutions

Prix Bronze : France Télévisions pour « Aux Jeux, Citoyens ! l’émission »

Meilleure opération de promotion au service de l’e-sport ou du gaming

Prix Argent : Fédération Française de Tennis pour Roland-Garros « eSeries by Renault »

Prix Bronze : La Banque Postale pour la Coupe de France de League of Legends

Prix spéciaux

Coup de Cœur du Jury : Club France des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Coup de Cœur de SportBusiness.Club : APPS – Protège ton Sport

Prix d’Honneur de SportBusiness.Club : France Télévisions, pour la couverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024