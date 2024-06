L’OGC Nice officialise le départ de Ghisolfi, les réactions de Rivière et Bocquet

L’OGC Nice entérine le départ de Florent Ghisolfi à la Roma.

C’est officiel, Florent Ghisolfi quitte l’OGC Nice pour s’engager à l’AS Roma en tant que Directeur technique. Un départ officialisé par le club niçois ce jeudi par communiqué. Un départ salué par le GYM, à commencer par le patron, Jean-Pierre Rivère.

« Florent est une personne que j’aime beaucoup sur le plan humain », réagit le président de l’OGC Nice. « Il part à l’AS Roma, une belle opportunité qui prouve qu’on ne s’était pas trompé. On est très heureux pour lui. On a passé de très bons mois ensemble. On le remercie pour le travail qu’il a fait et on lui souhaite le meilleur. »

Un court mais positif passage à l’OGC Nice

Fabrice Bocquet, le directeur général du club, a également tenu à féliciter Florent Ghisolfi pour son nouveau challenge : « Félicitations à Florent pour cette nouvelle aventure et je lui souhaite le meilleur, il le mérite. Je le remercie pour son engagement auprès du Gym ces 18 derniers mois où nous avons vécu de belles émotions ensemble. »

Arrivé à l’OGC Nice à l’automne 2022, Florent Ghisolfi aura contribué à la belle saison niçoise, conclue par un retour du club en coupe d’Europe, la saison prochaine.