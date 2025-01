Liverpool – LOSC. Quel sera le résultat final selon les bookmakers ?

La tâche s’annonce très compliquée pour le LOSC, chez le leader de la Ligue des champions.

À quelques heures du choc entre Liverpool et le LOSC Lille, match crucial de la nouvelle formule de Ligue des Champions, les bookmakers dessinent les contours d’une soirée favorable aux hommes d’Arne Slot. Leader après six journées, Liverpool part largement favori face au huitième, Lille, avec une cote de victoire 1,30 contre 8,50 pour les Dogues.

Liverpool favori et Mohamed Salah buteur

Dans le détail des scores, les opérateurs de jeux anticipent une rencontre maîtrisée par les Reds. Le scénario le plus probable serait une victoire 2-0 (cote de 5,90), suivi de près par un 2-1 (6,95) et un 3-0 (6,85). Le clean sheet des Lillois semble peu probable aux yeux des bookmakers, avec un 0-0 coté à plus de 20,00.

Mohamed Salah devrait être l’homme clé de cette rencontre selon les pronostiqueurs. L’Égyptien est le grand favori pour marquer (cote de 1,75), devançant ses coéquipiers Darwin Nunez (2,10) et Diogo Jota (1,95). Côté LOSC Lille, Jonathan David apparaît comme la principale menace offensive avec une cote de 3,55.

Le 1-1 pour meilleure option du LOSC

Les scores fleuves ne sont pas exclus, même s’ils restent peu probables. Un 5-0 en faveur de Liverpool est coté à 15,00, tandis qu’une victoire lilloise sur ce même score paraît quasi impossible (cote à plus de 250,00). Le match nul, coté à 5,90, semble être une option peu envisagée par les bookmakers, même si un 1-1 reste dans le domaine du possible avec une cote de 8,95.

Les bookmakers semblent donc anticiper une soirée européenne classique à Anfield, avec une victoire maîtrisée des locaux, probablement ponctuée par un but de Salah, mais sans pour autant exclure totalement la possibilité d’une surprise lilloise.