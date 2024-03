Lionel Messi et ses hôtels: Où sont-ils et combien ça coûte d’y séjourner ?

Lionel Messi a investi le monde de l’hôtellerie sous l’appellation MiM.

En plus d’être l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps, Lionel Messi est également un homme d’affaires avisé. Comme sont rival et alter ego portugais, Cristiano Ronaldo avec Pestana, l’Argentin est propriétaire d’une chaîne hôtelière appelée MiM Hotels nouée en collaboration avec le groupe Majestic. Elle compte actuellement cinq établissements en Espagne et en Andorre.

Lionel Messi a sa chaîne hôtelière avec le groupe Majestic

Les hôtels MiM sont des établissements de luxe situés dans des emplacements privilégiés. Le premier hôtel de la chaîne, le MiM Sitges, a été inauguré en 2015 dans la ville balnéaire espagnole de Sitges. Il a été suivi par le MiM Ibiza en 2016, le MiM Mallorca en 2017, le MiM Baqueira en 2018 et le MiM Sotogrande Club Marítimo en 2022. Les hôtels MiM proposent une gamme complète de services et d’équipements, notamment des chambres et suites luxueuses, des restaurants gastronomiques, des spas, des piscines et des salles de fitness. Ils sont également équipés des dernières technologies et offrent un service de stading.

Des nuits facturées entre 150 et 500 euros dans les hôtels MiM

Les tarifs des hôtels MiM varient en fonction de la saison et de la destination. En moyenne, une chambre double coûte entre 150 et 500 euros par nuit. La chaîne hôtelière MiM est une réussite pour Lionel Messi, qui a su combiner sa passion pour le football et son sens des affaires. Les hôtels MiM sont devenus une référence du luxe en Espagne et en Andorre.

En plus de ses hôtels, Lionel Messi est également propriétaire d’une ligne de vêtements, d’une académie de football et d’une société de production de films. Il est l’un des sportifs les plus riches et les plus influents au monde