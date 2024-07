Les 10 cessions les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato

L’OM a définitivement cédé sa recrue la plus chère de son histoire, l’attaquant portugais Vitinha, au Genoa en Italie.

Un mois du mercato s’est achevé dans le sens des arrivées. Et forcément le même temps pour celui des départs. Après avoir observé le top 10 des recrues les plus chères de la Ligue 1, depuis le 10 juin dernier et l’ouverture de la période estivale du marché des transferts de la saison 2024-2025, voilà dans la continuité, les 10 cessions les plus chères.

L’OM domine le top 10 des départs en Ligue 1

Un classement qui est ici moins couteux que l’autre, preuve que malgré les atermoiements liés à la conclusion du dossier des droits TV, tous les clubs de l’élite ne sont pas frileux. Tous, non, mais une petite poignée seulement a déjà investi. Dans le sens des départs, c’est en revanche plus homogène, bien que pour partie dominée par l’Olympique de Marseille qui glisse trois joueurs dans les 10 : Mattéo Guendouzi et Vitinha, pour lesquels la Lazio et le Genoa ont levé des options d’achat, ainsi qu’Iliman Ndiaye, de retour en Premier League un an après l’avoir quitté. Avec un sentiment d’échec pour celui qui faisait de ce transfert vers l’OM de son coeur, un aboutissement en carrière.

Au total, les 10 cessions les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato cumulent près de 129 millions d’euros d’indemnités pour une moyenne à près de 13 millions d’euros, comme l’équivalent de l’option levée par la Lazio, sur le milieu international français, Mattéo Guendouzi.

Les 10 cessions les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato

10. Anthony Rouault, du Toulouse FC au VfB Stuttgart = 3 M€

9. Skelly Alvero, de l’Olympique Lyonnais au Werder Brême = 4,75 M€

8. Matthis Abline, du Stade Rennais au FC Nantes = 10 M€

7. Maxime Estève, du Montpellier HSC à Burnley = 12 M€

6. Mattéo Guendouzi, de l’Olympique de Marseille à la Lazio = 13 M€

5. Jeanuël Belocian, du Stade Rennais au Bayer Leverkusen = 15 M€

4. Vitinha, de l’Olympique de Marseille au Genoa = 16 M€

3. Hugo Ekitiké, du Paris SG à l’Eintracht Francfort = 16,5 M€

2. Iliman Ndiaye, de l’Olympique de Marseille à Everton = 18 M€

1. Khéphren Thuram, de l’OGC Nice à la Juventus = 20,6 M€