Les 10 recrues les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato

Moussa Niakhaté, une recrue record pour l’Olympique Lyonnais.

L’Euro de football désormais achevé pour les Bleus et bientôt pour tous, le marché des transferts devrait s’accélérer. A l’internationale tout au moins car en France, reste toujours en suspend l’épineuse question des droits TV qui met en alerte les clubs. Enfin, pas tous si l’on en juge par le début de mercato tonitruant de l’Olympique Lyonnais.

L’OL est l’un des clubs les plus offensifs d’Europe

Si beaucoup, pour ne pas dire la majorité des clubs fait le dos rond en attendant plus de certitudes, les Gones eux ont déjà passé la surmultiplié. L’OL n’est rien de moins que l’un des clubs les plus offensifs sur tout le Vieux Continent après un mois d’un marché débuté le 10 juin dernier. Une preuve étant qu’au top 10 des recrues les plus chères jusqu’ici en championnat de France élite, quatre appartiennent à l’OL dont les trois sur le podium.

Moussa Niakhaté recrue la plus chère de l’histoire des Gones

Il y a à la fois des recrues de l’été et des options d’achat levées. Le défenseur Moussa Niakhaté, le numéro un de ce classement, est même devenu le transfert le plus cher de l’histoire du club dans le sens des arrivées. Le PSG, l’OM et l’AS Monaco pour les trois autres plus « riches » de la Ligue 1 glissent tous un joueur, et le FC Nantes aussi, avec le retour cette fois définitif de Matthis Abline.

10. Abner, du Real Betis à l’Olympique Lyonnais = 8 M€

9. Matthis Abline, du Stade Rennais au FC Nantes = 10 M€

8. Bamo Meïté, du FC Lorient à l’Olympique de Marseille = 10,5 M€

7. Thilo Kehrer, de West Ham à l’AS Monaco = 11 M€

6. Ismaël Koné, de Watford à l’Olympique de Marseille = 12 M€

5. Saïd Benrahma, de West Ham à l’Olympique Lyonnais = 14 M€

4. Matvey Safonov, de Krasnodar au Paris SG = 20 M€

3. Orel Mangala, de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais = 23,4 M€

2. Ernest Nuamah, de RWD Molenbeek à l’Olympique Lyonnais = 28,5 M€

1. Moussa Niakhaté, de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais = 31,9 M€