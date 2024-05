Les sponsors de Taylor Fritz

Depuis la fin de l’hiver dernier, Taylor Fritz a troqué les produits Nike pour ceux de Hugo Boss.

Depuis ses débuts sur le circuit professionnel, Taylor Fritz s’est rapidement distingué non seulement par ses performances sur les courts, mais également par sa capacité à attirer des sponsors prestigieux. Avec une carrière en pleine ascension, le jeune Américain a su séduire de nombreuses marques, consolidant ainsi son image de sportif polyvalent et influent. Voici un tour d’horizon de ses principaux partenariats et des marques qui ont choisi de s’associer à lui.

Hugo Boss pour l’habiller, Head lui fournit les raquettes

Comme pour tout joueur de tennis de haut niveau, l’équipement est essentiel. Taylor Fritz a fait carrière sous la bannière de Nike, mais il a changé sur la fin de l’hiver dernier en devenant un ambassadeur de la marque allemande Hugo Boss qui l’habille de la tête aux pieds. En parallèle, Fritz utilise des raquettes Head, une marque autrichienne reconnue dans le monde du tennis. Son profil figure d’ailleurs sur le site officiel de Head, témoignant de l’importance de ce partenariat dans sa carrière.

Depuis septembre 2019, Fritz est également associé à Rolex, la célèbre marque suisse de montres de luxe. Ce partenariat incarne l’élégance et le prestige, des valeurs que Fritz représente parfaitement sur et en dehors du terrain. Plus récemment, en avril 2023, Fritz a signé avec Maestro Dobel Tequila, une marque mexicaine de tequila premium. Cette collaboration met en avant l’aspect lifestyle de l’athlète, associant son image à des produits de qualité et à une longue tradition. Encore plus récemment, au mois de mars dernier, dans la foulée de l’annonce de son partenariat avec l’équipementier Boss, il s’est associé à la marque Motorola dont il porte depuis le logo sur la manche de ses polos.

En bon athlète, Taylor Fritz a des partenaires « santé »

Le bien-être et la nutrition sont des éléments clés pour tout athlète de haut niveau. En juillet 2021, Fritz a annoncé sur Instagram son partenariat avec Optimum Nutrition, une marque spécialisée dans les compléments alimentaires et la nutrition sportive. Ce partenariat reflète l’importance qu’il accorde à sa condition physique et à sa performance. En juin 2022, il a également rejoint Waterdrop, une entreprise viennoise qui propose des micro-boissons. Aux côtés d’autres athlètes américains comme Danielle Collins, Fritz promeut la marque sur les réseaux sociaux, soulignant son engagement pour des produits sains et innovants.

Au fil des ans, Fritz a également collaboré avec diverses autres marques. ZipRecruiter, une plateforme de recherche d’emploi, l’a recruté en tant que partenaire officiel en octobre 2022. De même, BetterHelp, une plateforme de santé mentale, a fait appel à lui en septembre 2022 pour diverses campagnes, jusqu’à mi-2023. Cadillac, le constructeur automobile de luxe, a utilisé l’image de Fritz en mars 2022 pour promouvoir son modèle entièrement électrique, la Cadillac Lyriq. Enfin, la marque italienne de café Lavazza a travaillé avec lui depuis mi-2021, notamment à travers des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux.

En dehors de ses partenariats, Taylor Fritz est également un investisseur avisé. Passionné de jeux vidéo, il a investi dans ReKT Global, une entreprise spécialisée dans l’infrastructure des sports électroniques. Ce projet vise à combler le fossé entre les sports traditionnels et les esports, une industrie en pleine expansion.