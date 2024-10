OM et PSG recrutent un même sponsor pour le maillot des équipes féminines

La FDJ sera visible sur les maillots des féminines du PSG et de l’OM.

La Française des Jeux (FDJ) renforce son engagement dans le sport féminin en devenant partenaire officiel des sections féminines du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Le groupe, déjà sponsor des équipes masculines, sera visible sur les maillots des deux formations pour la saison 2024-2025.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du programme « Sport pour Elles » de la FDJ, qui vise à promouvoir le sport féminin de haut niveau et à encourager l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans le milieu sportif.

La FDJ sur les maillots de l’OM et du PSG

Le partenariat prévoit également la reconduction de l’opération « But pour Elles », lancée en 2019. Pour chaque but marqué par les équipes féminines et masculines des deux clubs, une dotation financière sera versée à des associations soutenant la pratique du football féminin.

Cette annonce intervient alors que le PSG, pensionnaire de D1, s’apprête à affronter l’Olympique Lyonnais, tandis que l’OM, qui évolue en D2, recevra l’OGC Nice. Deux rencontres qui marqueront le début de cette nouvelle collaboration entre la FDJ et les sections féminines des deux clubs rivaux.