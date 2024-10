Bayer Leverkusen. Les salaires des joueurs cette saison 2024-2025

Le Bayer Leverkusen ne verse pas les plus gros salaires de la Bundesliga. Mais il est le club champion d’Allemagne en titre/

Il n’y avait pas photo sur la gille des salaires entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, surprenant champion d’Allemagne la saison dernière ; le club de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie jouant beaucoup plus modestement que celui de Bavière, au palmarès XXL et aux contrats en conséquence.

Il n’y a pas vraiment photo non plus avec le Stade Brestois, que le Bayer Leverkusen affronte ce mardi en Ligue des champions, qui évolue plusieurs tons en-dessous, sur la rémunération des joueurs : dans le collectif des Bretons, le gardien Marco Bizot et le milieu Pierre Lees-Melou justifient de plus gros contrats, payés à moins du million d’euros brut annuels (0,96 M€).

Mukiele prêté par le PSG, le Bayer assume son salaire

Chez les champions de Bundesliga en titre, deux particularités sont notables sur les salaires de la saison 2024-2025 : que le très convoité entraîneur Xabi Alonso appartient au top 10 des plus gros salaires et qu’il y a au sommet un transfuge estival du PSG en la personne de Nordi Mukiele car selon les rapports de la presse allemande, le Bayer assume l’intégralité de son salaire durant la saison de son prêt.

Plus globalement, le club allemand a stabilisé son effectif cette saison, en conservant l’ossature qui a fait la réussite de l’équipe pendant cinquante et un match consécutif sans concéder la moindre défaite. Un record.

Les salaires des joueurs du Bayer Leverkusen cette saison 2024-2025

Florian Wirtz = 4,5 M€

Exequiel Palacios = 5 M€

Edmond Tapsoba = 5 M€

Xabi Alonso = 5 M€

Patrik Schick = 6 M€

Alejandro Grimaldo = 6 M€

Jonathan Tah = 6 M€

Nordi Mukiele = 8 M€