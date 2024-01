Les salaires des joueurs de l’OM en 2023-2024

L’ambition du début de saison s’est heurtée au mur. Celui du Panathinaïkos d’Athènes, le club grec qui a privé l’Olympique de Marseille d’une qualification à la campagne de Ligue des champions aux conséquences sérieuses pour les finances de l’OM ; certainement plus que les 10 millions d’euros de manque à gagner pour chiffre avancé par le président Pablo Longoria. Pour atteindre cet objectif de la C1 le dirigeant espagnol et ses équipes ont mis des moyens pour recruter.

Aubameyang, un salaire record pour l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, pour remplacer le Chilien Alexis Sanchez, est nul autre que le plus gros salaire de l’histoire de l’OM. Selon les estimations l’attaquant international gabonais approche les 700 000 euros brut mensuels. Le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, en provenance de l’Atlético Madrid, et l’ailier Ismaïla Sarr sont deux autres recrues de l’intersaison 2023-2024 qui comptent parmi les plus hautes rémunérations. Le régime d’impatriation permet de soulager le poids de ces salaires sur les finances du club.

Le Vélodrome offre des recettes supplémentaires cette saison

Cette saison, la masse salariale chargée de l’Olympique de Marseille devrait avoisiner les 150 millions d’euros. Il n’y a que le Paris Saint-Germain pour la dépasser en France. S’il manque des recettes de la Ligue des champions, le club en génère d’autres au niveau des affluences au Vélodro&me, où il se produit régulièrement à guichet fermé dans son stade, le plus grand des clubs du football hexagonal. Il a aussi battu cet exercice son record d’abonnements à 48 000. Et avec tous les revenus que cela suppose sur les buvettes ou le merchandising dans le store officiel de l’enceinte du boulevard Michelet.

Les salaires des joueurs de l’OM cette saison 2023-2024

Pierre-Emerick Aubameyang = 8,4 M€

Jordan Veretout = 6,5 M€

Geoffrey Kondogbia = 6,3 M€

Ismaïla Sarr = 4,2 M€

Valentin Rongier = 4 M€

Joaquin Correa = 3,8 M€

Vitinha = 3,4 M€

Jonathan Clauss = 3,3 M€

Amine Harit = 3,3 M€

Pau Lopez = 3,2 M€

Chancel Mbemba = 3,1 M€

Azzedine Ounahi = 2,6 M€

Estimations de salaires annuels exprimées en brut