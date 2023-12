OM: Pourquoi l’OM a perdu plus que 10M€ en ratant la C1 ?

Si Pablo Longoria avance des pertes à 10 M€ pour l’OM en l’absence de Ligue des champions, le total semble pourtant être bien supérieur. A minima au double…

Invité en conférence de presse, hier jeudi, à dresser le bilan de la première moitié de saison de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a donné l’estimation de la perte générée par l’élimination du club avant la phase finale de la Ligue des champions : selon lui de 9 à 10 millions d’euros. Sans bien évidemment faire injure au président de l’OM, maître des comptes de son club, peut néanmoins douter du chiffre qu’à Sportune nous pensons minoré.

Longoria estime de 9 à 10 M€ les pertes pour l’OM

Pour une première raison simple, que l’UEFA cette saison 2023-2024 répartie très précisément 2,002 milliards d’euros aux clubs de la Ligue des champions, contre 465 millions d’euros, à ceux de la Ligue Europa. La C1 est donc près de 4,5 fois plus rémunératrice que la C3. Prenons maintenant la comparaison entre le parcours européen de l’OM et celui du RC Lens en C1, sur la base du détail des primes gagnées jusqu’ici, tel que nous l’indiquions récemment.

Plus de 4, la différence des prize money en Ligue des champions et en Ligue Europa

Selon nos observations, indépendamment des droits de la TV, Lens a gagné 25,374 millions d’euros de la phase de groupes, avec deux victoires et deux matchs nuls (payé 7,46 M€). Mais avec aussi, un classement au coefficient moindre (31e sur 32), du fait de son absence européenne sur la dernière décennie. En 2022-23, cette même prime au coefficient était de 13,296 millions d’euros pour l’OM. Marseille qui justement, cumule après la phase de groupes de la Ligue Europa un peu plus de 10 millions d’euros, là encore sans les droits de l’audiovisuel, avec un parcours solide en poule : 3 victoires, 2 nuls et une défaite.

Si l’OM s’était qualifié en C1 il aurait prétendu à 18 M€ de droits TV

Le différentiel est déjà de 15 millions d’euros et il augmente encore avec la part du marketpool, c’est-à-dire celle des droits TV. Pour ce seul critère, l’UEFA verse un total de 300,3 millions d’euros aux 32 équipes de la Ligue des champions et 139,5 millions à celles de la Ligue Europa. Si l’OM s’était qualifié pour la C1, il aurait prétendu à près de 18 millions d’euros, pour 30% du pot dédié aux clubs français. En Ligue Europa, il en recevra entre deux et trois millions d’euros.

Une élimination que l’on peut estimer au moins au double du manque à gagner

Ce faisant qu’à l’addition de tous les postes de recettes, la perte sèche semble plutôt être au double du chiffre donné par Pablo Longoria. Et cela sans même considérer un scénario rêvé pour son club, à savoir qu’il se qualifie pour la phase éliminatoire de la Ligue des champions, comme son équipe a réussi à le faire en atteignant les barrages de la C3.