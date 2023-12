OM: Total des primes gagnées en Ligue Europa

L’OM a perdu à Brighton mais il continue sa course en Ligue Europa.

A une poignée de secondes près, l’Olympique de Marseille a perdu ce jeudi soir son match sur la pelouse de Brighton (1-0) et la qualification directe aux huitièmes de finale de la Ligue Europa 2023-2024. Ainsi que la première place de son groupe B. Laquelle lui aurait valu de gagner 1,5 millions d’euros. A défaut, l’OM termine deuxième, une place payée 500 000 euros par l’UEFA dans sa grille de répartition aux clubs et devra disputer un barrage en février.

L’OM termine 2e et devra disputer un barrage

A Sportune, nous avons fait le calcul de ce que cette campagne européenne rapporte jusqu’ici au collectif de Gennaro Gattuso. Un total à plus de 12 millions d’euros, à l’addition de tous les postes de recettes : prime commune aux 32 équipes de la phase de groupes, bonus aux résultats (trois victoires payées 630 000 euros chacune et deux nuls, chacun à 210 000 euros), le classement au coefficient (il est 7e), la place finale de groupe, la participation aux barrages et les droits de l’audiovisuel.

Tirage lundi pour la suite de la Ligue Europa

L’Olympique de Marseille sera fixé lundi après 13h, à l’issue du tirage au sort effectué à Nyon au siège de l’UEFA en Suisse, sur la suite de son tournoi. Il affrontera une des formations reversées de la Ligue des champions. S’il accède aux huitièmes de finale, le club phocéen gonflera de 1,2 millions d’euros de plus l’enveloppe de ses gains dans la compétition.

Les primes gagnées par l’OM en Ligue Europa

Participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 2,31 M€

Classement au coefficient = 3,3 M€

2e place de groupe = 550 000 €

Match de barrage = 500 000 €

Marketpool (estimation) = 2,4 M€

Total = 12,69 M€