Spoil : voilà ci-dessous le classement final de la Ligue 1 saison 2024-2025. C’est ChatGPT qui le dit.

La Ligue 1 en est à son premier tiers de la saison ce week-end, si rien n’est encore joué au classement, se dessinent les premières tendances très nettes entre les clubs qui vont se disputer le titre, ceux du ventre mou et les autres, en course pour la relégation. Bien malin celui qui devinera l’issue de la saison, à moins d’être devin. Ou une intelligence. Artificielle.

Nous avons sondé la plus célèbre des IA, la plateforme ChatGPT en lui soumettant le classement actuel, le nombre de journées de chaque équipe, leurs points et les goal-average. Ceci afin qu’elle anticipe et prédise le reste de la saison 2024-2025 jusqu’à son dénouement programmé le samedi 17 mai 2025, pour la 34e et dernière journée.

ChatGPT anticipe un championnat serré, notamment pour le podium final

Son classement reflète plutôt l’actuel, avec toutefois qu’elle disparité finale entre les deux. Et des duels qui promettent d’être serrés, notamment pour le podium derrière le PSG et les places en Ligue des champions.

Sur son analyse, ChatGPT explique : « Ce classement final repose sur les performances observées et les dynamiques des clubs après les 11 premières journées. En projetant les résultats sur l’ensemble des 34 journées, nous anticipons les points suivants pour chaque équipe. Le PSG devrait dominer la saison, tandis que Monaco et Marseille devraient assurer une place sur le podium. Les places européennes restent accessibles pour les équipes de tête, et plusieurs équipes devront lutter pour éviter la relégation. »

Verdict…

Voilà le futur classement final de la Ligue 1 selon ChatGPT

Paris Saint-Germain = 86 points

Monaco = 71 points

Marseille = 68 points

Lille = 65 points

Nice = 60 points

Lens = 57 points

Lyon = 54 points

Reims = 51 points

Auxerre = 47 points

Rennes = 45 points

Strasbourg = 43 points

Toulouse = 42 points

Brest = 40 points

Nantes = 38 points

Angers = 36 points

Saint-Étienne = 34 points

Le Havre = 32 points

Montpellier = 27 points