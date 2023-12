RC Lens: Total des primes gagnées en Ligue des champions par le RCL

C’en est fini pour Lens en Ligue des champions, mais l’aventure européenne va se poursuivre en C3.

Le RC Lens termine positivement sa campagne en Ligue des champions. Sans réussir à se qualifier pour les huitièmes de finales, mais en assurant une place en barrages de la Ligue Europa, après avoir dominé le FC Séville (2-1), ce dernier est de fait éliminé des coupes européennes.

Plus de 50 M€ gagnés par le RC Lens en Ligue des champions

L’accession aux barrages de la C3 garantie au club nordiste 500 000 euros, en plus des 52,37 millions d’euros remportés avec la C1, selon nos mesures à Sportune. Ils sont le fait à la fois de la prime commune aux 32 clubs de la phase finale de la Ligue des champions (15,64 millions d’euros), des résultats obtenus en phase de groupes (2 victoires et 2 nuls à 7,46 millions d’euros), de la prime au coefficient (classé 31e le club a reçu 2,274 millions d’euros) et du marketpool qu’il partage avec le PSG, à 45% sa part, soit 27 millions d’euros.

1,2 M€ de plus s’il passe les barrages et se qualifie en 8es de la Ligue Europa

La suite va se jouer dans la plus chiche Ligue Europa. Avec la perspective d’empocher 1,2 millions d’euros en plus (des revenus de la Ligue des champions et du barrage), si le RC Lens accès aux huitièmes de finale de la compétition. Il devra pour cela disputer un barrage contre un deuxième de la phase de groupes du tournoi.

Les primes gagnées par le RC Lens en Ligue des champions

Prime de participation = 15,64 M€

Prime de résultats = 7,46 M€

Classement au coefficient = 2,274 M€

Marketpool = 27 M€

Total = 52,374 M€