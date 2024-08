Les nouvelles primes de la Ligue des champions féminine 2024-2025

Un trophée et des primes à gagner pour les équipes. dela Ligue des champions féminine.

Comme chez les garçons pour lesquels le format évolue à compter de cette saison, les filles auront bientôt une nouvelle mouture de la Ligue des champions. Les concernant, ce sera la saison 2025-2026 prochaine. D’ici là, les primes distribuées aux équipes par l’UEFA restent peu ou prou les mêmes que la saison précédente.

Dernier tour de primes avant changement de format en Ligue des champions

A savoir que chaque équipe qualifiée pour la phase de groupes recevra un bonus commun de 400 000 euros, en deux versements : un premier de 300 000 euros, plus 100 000 euros en suivant. Cela représente une enveloppe totale de 6,4 millions d’euros. Celle des « montants fixes » sera elle de 5 millions d’euros, il y aura 50 000 euros par victoire en phase de groupes et 17 000 euros par match nul. L’UEFA prévoit aussi d’indemniser les équipes qui effectueront les déplacements les plus lointains, au premier et au deuxième tour.

L’OL est qualifié, le PSG et le Paris FC sont en ballotage pour la suite

Les vainqueurs de poule recevront un bonus de 20 000 euros et ensuite les primes augmenteront progressivement à chaque tour à élimination directe : 160 000 euros le quart de finale, puis 180 000 euros de plus pour la demi-finale. L’équipe finaliste ensuite percevra 200 000 euros et celle qui remportera la compétition sera créditée de 350 000 euros.

Du coté français, l’Olympique Lyonnais, finaliste battu par le FC Barcelone la saison dernière est déjà qualifié. Les Fenottes pourraient être rejointes par le PSG et le Paris FC.