OM. Greenwood 2e, les 10 joueurs qui se valorisent le plus sur le mercato en Ligue 1

Sur cette année 2024, l’estimation de la valeur marchande de Mason Greenwood a augmenté de 366,7%.

Multiplier par plus de trois l’estimation de sa valorisation marchande, soit traduit en pourcentage, une hausse de +366,7%. Telle est la performance de Mason Greenwood sur l’année 2024, au dernier pointage de la Ligue 1, réalisé par la plateforme Transfermarkt. L’enfant terrible du football anglais, débarqué à l’Olympique de Marseille cet été, est le deuxième joueur qui voit sa cote le plus augmenter en valeur.

Elle est 27,5 millions d’euros supérieure, à 35 millions d’euros qu’est désormais estimé l’attaquant phocéen. Seul Bradley Barcola le devance à +35 millions et une estimation à 65 millions d’euros. L’ailier international français de 22 ans est aussi devenu à cette occasion, le joueur le plus cher du football français.

Le PSG dominant dans ce classement

Le Paris Saint-Germain se taille la part du lion dans ce classement avec plusieurs joueurs figurant dans le top 10. Outre Barcola, on note la présence de Désiré Doué, Willian Pacho, João Neves et Lucas Beraldo, illustrant la nouvelle stratégie du club parisien axée sur le recrutement et la valorisation de plus jeunes talents à fort potentiel.

Les clubs de Monaco et Lille ne sont pas en reste. L’AS Monaco peut se targuer de la progression spectaculaire de Maghnes Akliouche et de la révélation Christian Mawissa, tandis que le LOSC voit la valeur d’Edon Zhegrova bondir de 15 millions d’euros, à 25 millions qu’il vaut désormais sur le marché.

Les 10 joueurs qui se valorisent le plus sur le mercato en Ligue 1

Bradley Barcola (PSG) = +35 M€

Mason Greenwood (OM) = +27,5 M€

Désiré Doué (PSG) = +25 M€

Maghnes Akliouche (Monaco) = +20 M€

Willian Pacho (PSG) = +16 M€

João Neves (PSG) = +15 M€

Lucas Beraldo (PSG) = +15 M€

Edon Zhegrova (LOSC Lille) = +15 M€

Georges Mikautadze (OL) = +12 M€

Christian Mawissa (Monaco) = +11,75 M€