Dix clubs de Ligue 1 appartiennent au top 100 des collectifs les plus chers du football actuel.

er dsz

10%. C’est la proportion des équipes françaises au top 100 de celles qui, dans le monde, ont les collectifs les plus chers en ce mois d’octobre 2025, d’après une étude signée du Centre international d’étude du sport (CIES). 10%, soit dix équipes du championnat de France de football.

Le PSG a le 8e collectif le plus bankable du football actuel

Et le Paris Saint-Germain devant, à plus du milliard d’euros d’estimation, soit le huitième effectifs le plus valorisés du football international actuel, dans un classement que domine le Real Madrid (à 1,728 milliards d’euros), devant Manchester City (1,471 milliards). En Ligue 1, la valorisation des équipes sur le marché des transferts n’est pas tout à la fait la même que leur performance sur le rectangle vert.

L’OM le plus fourni du top 10, à l’inverse du RC Lens et de Reims

Si le PSG devance l’AS Monaco, au classement de la Ligue 1, comme dans ce palmarès des « squad » les plus bankable, le Stade Rennais éprouve plus de difficultés dans le jeu que ne le laisse transparaître la valorisation de ses professionnels. Avec 39 joueurs, l’Olympique de Marseille a l’effectif le plus fournis des dix clubs de la Ligue 1, contre trente au RC Lens et au Stade de Reims.

Les effectifs les plus chers du moment en Ligue 1 selon le CIES

Paris Saint-Germain = 1 088 M€ ; 30,2 M€ la moyenne par joueur

AS Monaco = 425 M€ ; 11,5 M€

Stade Rennais = 321 M€ ; 10,4 M€

LOSC Lille = 310 M€ ; 8,4 M€

Olympique Marseille = 309 M€ ; 7,9 M€

Olympique Lyonnais = 265 M€ ; 7,4 M€

OGC Nice = 207 M€ ; 6,3 M€

RC Strasbourg = 206 M€ ; 6,3 M€

RC Lens = 205 M€ ; 6,8 M€

Stade de Reims = 145 M€ ; 4,8 M€