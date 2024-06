Les affluences finales des clubs du Top 14 cette saison 2023-2024

Toujours présent et en nombre maximal de la capacité du stade Marcel-Deflandre, les supporters de La Rochelle.

Le Top 14 continue sa progression fulgurante avec un nouveau record d’affluence pour la saison 2023/2024. Au total, selon les chiffres communiqués par la Ligue nationale de rugby (LNR), ce sont 2 775 951 spectateurs qui ont assisté aux rencontres de Top 14 cette saison, soit une augmentation de 3% par rapport à l’année dernière, qui avait déjà marqué un record.

Une saison 2023-2024 record sur les affluences du Top 14

Cela représente près de 75 000 supporters supplémentaires qui ont vibré au rythme des matchs. En moyenne, 15 252 personnes se sont rendues à chaque match, un nouveau record historique pour le championnat qui dépasse pour la première fois la barre symbolique des 15 000 supporters par match.

L’UBB champion des affluences en nombre de spectateurs…



L’Union Bordeaux-Bègles, dans son grand stade Caban-Delmas (capacité proche de 33 300 spectateurs), attire toujours autant de monde et réalise pour la 10ème saison consécutive la meilleure affluence avec près de 28 000 spectateurs (27 821) en moyenne par match. Le Stade Toulousain (20 626), le LOU Rugby (17 710) et le RC Toulonnais (17 099) complètent le top 4. Le RCT a d’ailleurs réalisé la meilleure affluence de la saison lors du match contre le Stade Toulousain délocalisé à l’Orange Vélodrome de Marseille (61 284 spectateurs).

… Et le Stade Rochelais sur le taux de remplissage

Le Stade Français Paris et la Section Paloise Béarn Pyrénées enregistrent les plus fortes progressions, avec respectivement 24% et 13% de supporters supplémentaires par rapport à la saison 2022/2023. Le taux de remplissage moyen des stades de Top 14 s’établit à 77%. Le Stade Rochelais affiche une occupation de 100%, avec 92 matches à guichets fermés de suite depuis la saison 2015-2016.

« Nous ne pouvons que nous féliciter de ces excellents résultats d’affluence qui sont le fruit du travail effectué par les clubs de Top 14 tout au long de la saison afin de faire rayonner le rugby sur leurs territoires », se félicite René Bouscatel, le président de la Ligue par communiqué. « L’exposition du TOP 14 proposée par notre diffuseur CANAL+ contribue également à ce cercle vertueux. Après le nouveau record établi par la Pro D2, le Top 14 réalise donc lui aussi sa meilleure saison historique. Cette édition 2023-2024 nous a tous passionnés, avec le suspense proposé jusqu’à la dernière journée du championnat et la qualité du jeu proposé par les 14 équipes. »

Les 6 équipes qualifiées pour la phase finale s’affronteront dans les 3 prochaines semaines pour décrocher le Bouclier de Brennus. Les demi-finales à Bordeaux et la finale à Marseille se joueront à guichets fermés et promettent une grande fête du rugby.

Les affluences du Top 14 saison 2023-2024