Les 15 entraîneurs les mieux payés de l’histoire de la Ligue 1

La majorité des coaches les mieux payés de la Ligue 1 sont associés au PSG.

Elle serait désormais signée, tel que l’avancent plusieurs médias, le PSG ne l’a pas encore officialisé, la prolongation jusqu’en 2027 du contrat de son entraîneur Luis Enrique. Le technicien espagnol deviendra-t-il sûrement à cette occasion, le technicien le mieux payé de l’histoire de la Ligue 1. Ou au moins l’égal proche de son prédécesseur Mauricio Pochettino. L’argentin est devenu, en étendant son contrat avec ce même Paris Saint-Germain, le premier à franchir le seuil du million d’euros brut mensuels de salaire.

Un coach sur deux est associé au PSG

Le club de la capitale domine assez largement le top 15 que nous avons compilé ci-dessous. S’y glissent huit coaches qui n’y appartiennent pas, quatre de l’Olympique de Marseille, deux de l’AS Monaco, un de L’OGC Nice et du FC Nantes. Deux officient actuellement sur un banc de la Ligue 1, à savoir Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille et Luis Enrique, sur celui du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a la particularité d’être deux fois classé avec deux clubs différents que sont ceux de Nice et de Paris.

Emery (ex-PSG) et De Zerbi (OM) les plus proches de la moyenne

Il faut un minimum estimé à 330 000 euros brut par mois pour entrer dans le top 15 des entraîneurs les mieux payés de l’histoire de la Ligue 1. Le palmarès cumule 98,6 millions de salaires annuels pour une moyenne par entraîneur de 6,6 millions ; Unai Emery quand il était au PSG et Roberto De Zerbi avec l’OM sont les deux qui s’en approchent le plus.

