A 70 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia est la recrue la plus chère du mercato de l’hiver en Ligue 1.

Le premier footballeur géorgien dans l’histoire du Paris SG est aussi le premier au classement des recrues les plus chères de l’histoire de la Ligue 1, sur un marché des transferts hivernal. A 70 millions d’euros l’indemnité payée au SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia devance Gonçalo Ramos, pour un autre qui a rejoint les rangs du PSG.

Un record hivernal pour le PSG, un autre pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais n’a pas été en reste sur ce mercato et avec Seko Fofana, arrivé depuis Al-Nassr en Arabie Saoudite moyennant 20 millions d’euros, il flirte avec le top 10 ; le milieu international ivoirien se classant onzième sur un mois de janvier en Ligue 1 et deuxième du marché de l’hiver. Ce n’est pas si souvent que les clubs, et qui plus est les formations françaises, investissent autant dans un mercato de l’intersaison. A croire que beaucoup avait des choses à modifier ou corriger.

L’OM fait une opération blanche entre Gouiri et Wahi

Pour d’autres, comme l’Olympique de Marseille, il a aussi été question de renforts numériques, comme en attaque est arrivé Amine Gouiri depuis le Stade Rennais pour suppléer la cession d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Gouiri est sur le podium des recrues les plus chères de l’hiver en Ligue 1 dont voici ci-dessous le résumé du top 10.

Les 10 recrues les plus chères de l’hiver en Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia, du SC Naples au Paris SG = 70 M€

Seko Fofana, d’Al-Nassr au Stade Rennais = 20 M€

Amine Gouiri, du Stade Rennais à l’Olympique de Marseille = 19 M€

Brice Samba, du RC Lens au Stade Rennais = 14 M€

Mika Biereth, du Sturm Graz à l’AS Monaco = 13 M€

Anthony Rouault, du Vfb Stuttgart au Stade Rennais = 13 M€

Kyogo Furuhashi, du Celtic Glasgow au Stade Rennais = 12 M€

Mousa Tamari, du Montpellier HSC au Stade Rennais = 8 M€

Kazeem Olaigbe, de Cercle Bruges au Stade Rennais = 5,25 M€

Malcolm Jeng, de Sirius au Stade de Reims = 2,5 M€

Nidal Celik, de FK Sarajevo au RC Lens = 2,5 M€

