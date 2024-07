Le vélo de Pogacar vendu plus de 50 000€ aux enchères

Le vélo que Pogacar avait à la présentation du Tour de France 2024 s’est vendu près de 55 000 euros, ce lundi aux enchères.

En même temps que son ancien propriétaire brille sur les routes du Tour de France 2024, le vélo spécial édition Colnago C68 de Tadej Pogacar, l’actuel leader de la Grande Boucle, a été vendu aux enchères par Sotheby’s, à Londres, pour la somme astronomique de 45 600 livres euros (près de 55 000 euros). C’est plus de deux fois le prix demandé pour les 110 autres modèles, à 23 000 euros.

Le vélo exclusif de Pogacar vendu chez Sotheby’s

Ce modèle unique, baptisé « Fleur-de-Lys », fait partie d’une série limitée de 111 exemplaires créée pour commémorer le départ historique du Tour en Italie, dont nous vous avons déjà parlé sur Sportune. Celui de Pogacar était le n°1 et le plus exclusif de tous, iconique avec son emblème en or 18 carats sur le tube de direction et ses rayons dorés, symboles de l’union entre l’Italie et la France.

Une édition spéciale Tour de France 2024

Pogacar n’a jamais couru avec ce vélo, l’ayant uniquement utilisé lors de la présentation de l’équipe UAE Team Emirates avant le Tour. Équipé d’un groupe Shimano Dura Ace R9270 Di2, le vélo est sublimé par des composants exclusifs de la marque italienne Carbon Ti. Les roues ENVE SES 4.5, édition limitée Colnago X Tour de France, sont montées avec des rayons dorés, en harmonie avec le thème bleu et or du vélo.

Pour garantir son authenticité, le vélo est doté d’une puce NFC en or sur le tube diagonal, permettant de confirmer que Pogacar en était bien le premier propriétaire.