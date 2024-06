Pogacar: Son vélo n’existe qu’en 111 exemplaires et vaut 23 000€

A champion de prestige vélo de prestige pour Tadej Pogacar sur le Tour de France 2024.

Il est le grand favori de cette édition du Tour de France 2024 et ses chances de victoire ne reposent pas uniquement sur son talent. Tadej Pogacar, pour gagner une nouvelle Grande boucle après ses succès en 2020 et 2021 devra aussi compter sur sa monture. Et le vélo dévoilé à la veille du départ de la course depuis l’Italie est unique en son genre : un Colnago Fleur-de-Lys.

Images et détails du vélo Colnago Fleur-de-Lys de Pogacar Image 1 parmi 4

Un hommage de Colgano à Florence et la France

Cette pièce de collection est une édition limitée à seulement 111 exemplaires, vendue au prix d’une voiture : 23 000 euros. Son nom et sa livrée, ornée de lys dorés sur fond bleu, symbolisent le lien entre la ville de Florence (théâtre de ce grand départ du Tour de France 2024), dont le blason arbore un lys rouge sur fond blanc, et la France, dont la royauté était représentée par des lys dorés sur fond bleu.

Pogacar l’avait à la présentation, mais pas sur la 1re étape du Tour de France 2024

La partie avant du cadre est recouverte d’une feuille métallique bleue spéciale, fruit d’un processus artisanal inspiré des techniques de luxe toscanes. Des détails en doré viennent compléter cette esthétique raffinée, faisant écho à la décoration de la Sala dei Gigli du Palazzo Vecchio, où se sont présentés tous les coureurs devant les spectateurs au départ.

Pogacar l’avait sur le podium des équipes et il était le seul dans le team Emirates, mais il n’a pas roulé avec ce samedi, sur la première étape de ce Tour de France. A voir s’il en usera sur les trois semaines de la course jusqu’à l’arrivée à Nice, le 21 juillet.