Le salaire que souhaiterait Paul Pogba avec son prochain club

Paul Pogba est l’un des joueurs libres les plus courtisés, mais pas forcément les plus accessibles.

Il est l’un, voire l’agent libre le plus courtisé du monde actuel du football. C’est que Paul Pogba est de façon certaine le plus titré des joueurs du marché de ceux qui sont sans contrat. Courtisé donc, espéré, au moins des supporters de l’Olympique de Marseille, la question de son futur en club est largement posée.

Celle de ses volontés contractuelles commencent à s’accélérer et des réponses, à filtrer. Sur, par exemple, la question du salaire à proposer au milieu de terrain champion du monde en 2018. On en sait plus à ce sujet, depuis le buzz orchestré par un site d’escorts brésilien, qui a publiquement formulé son intérêt, promettant d’aider l’équipe des Corinthians à laquelle la plateforme est associée.

Un salaire au demi-million d’euros mensuel ou plus évoqué

A cette occasion donc, a été révélé le chiffre de plus ou moins 3 à 4 millions de reals mensuels, comprendre l’équivalent d’un salaire brut d’un demi-million à 600 000 euros au par mois, bénéfice du joueur de 31 ans. Avec la Juventus Turin, son dernier employeur jusqu’à son départ contraint, à la suite d’une sanction pour dopage, il gagnait 8 millions d’euros par an, mais en net avant impôts.

Pour l’Olympique de Marseille, c’est dans les standards très élevé des joueurs du collectif phocéen et difficilement compatible avec la masse salariale de l’équipe que dirige Roberto De Zerbi. Sauf à dégraisser cet hiver, ou compter sur un effort poussé de Pogba. Voire les deux scénarios à la fois.