Paul Pogba. Le site d’escorts qui le courtise fait un don aux Corinthians

Paul Pogba n’ira pas aux Corinthians, mais le sponsor qui le voulait fait encore parler de lui.

Après avoir manifesté son intérêt pour financer le transfert de Paul Pogba aux Corinthians, Fatal Model, une plateforme de services pour adultes, change de stratégie et fait parler d’elle différemment. L’entreprise vient d’annoncer un don de 200 000 réals (environ 30 000 euros) pour aider le club brésilien à rembourser sa dette liée à la construction de son stade en 2011.

Un don de 30 000€ pour soutenir les Corinthians

Cette contribution fait de Fatal Model le plus important donateur d’une campagne qui a déjà récolté plus de 31 millions de réals (4,5 millions d’euros). Pour marquer le coup, Fatal Model a dévoilé un spot commercial mettant en scène Nina Sag, sa directrice de communication, aux côtés de trois légendes du club : Edilson, Vampeta et Marcelinho Carioca.

Paul Pogba, un coup marketing sans suite

“Après avoir exprimé notre souhait de soutenir les Corinthians, de nombreux supporters ont accueilli cette initiative avec enthousiasme. En guise de remerciement pour cette réceptivité, nous avons décidé de participer activement à cette belle campagne qui mobilise tout l’univers corinthien”, a déclaré Nina Sag par communiqué.

En parallèle, Fatal Model avait fait sensation en annonçant son intention de financer l’arrivée de Paul Pogba au sein du club de São Paulo. Une initiative qui avait suscité l’espoir chez les fans et fait couler beaucoup d’encre. Cependant, les négociations n’ont pas abouti, et le club a confirmé que l’opération était au point mort.