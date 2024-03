Le Real Madrid enregistre des revenus records au 1er semestre de la saison

Et si le Real Madrid devenait le premier club de football au milliard d’euros de chiffre d’affaires ?

Le Real Madrid ne domine pas seulement sur le terrain, mais brille aussi en dehors. Le club espagnol a en effet annoncé un premier semestre record avec un bénéfice de 23,6 millions d’euros et une croissance de 15% des revenus, qui atteignent 461 millions d’euros. Florentino Perez et de son équipe ont su augmenter les profits dans tous les domaines : marketing (180,6 millions), billets et abonnements (94,5 millions), compétitions et matches amicaux (93,8 millions) et droits TV (92 millions).

Un premier semestre à 461 M€ de revenus pour le Real Madrid

La signature avec HP, nouveau sponsor technologique global, y est pour beaucoup. L’accord, qui va durer jusqu’en 2027 (avec option pour une année supplémentaire), doit rapporter à la Maison Blanche l’équivalent de 35 millions d’euros annuels. En contrepartie, la marque américaine a son logo visible sur la manche du maillot du Real Madrid, tant masculin que féminin.

Vers le milliard d’euros de chiffre d’affaires cette saison ?

L’objectif du club est clair : devenir la première équipe au monde à atteindre le milliard de chiffre d’affaires. Un cap ambitieux, mais pas impossible, compte tenu de la solidité financière du Real Madrid. D’ici 2029, le club ouvrira 252 restaurants dans le monde entier, une initiative qui contribuera à diversifier ses revenus. De plus, les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu avancent à grands pas : le nouveau stade sera un véritable joyau technologique et une source de revenus encore plus importante.