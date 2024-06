Le joueur le plus cher sur le mercato de chaque club de Ligue 1

En plein coeur du marché des transferts, coup d’oeil sur les joueurs qui dominent en valorisation pour les 18 clubs de la Ligue 1.

Il y a les clubs qui les conservent et à n’importe quel prix, car le joueur à la plus forte valorisation marchande et par évidence l’un, sinon le meilleur des équipes qu’ils défendent. Et puis les autres qui voient une opportunité de réussir une grosse cession comptable, parfois bénéfique pour les finances en bernes. Ce sont les footballeurs les plus chers de chaque club de la Ligue 1, cette saison 2024-2025.

La Ligue 1 a perdu Mbappé son joueur le plus bankable

En plein coeur de ce marché des transferts de l’été 2024-2025, nous avons relevé les estimations de chacun sur la base des données de la plateforme Transfermarkt. La Ligue 1 ayant perdu son joueur le plus bankable en la personne de LKylian Mbappé, futur joueur du Real Madrid, ce lundi 1er juillet, les suivant évoluent eux aussi sous le même maillot du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery sont tous les trois valorisés à 60 millions d’euros.

Estimation ne veut pas (toujours) dire coût du transfert

Sachant, faut-il le rappeler, que la cession d’un contrat de joueur ne dépend que des clubs acheteurs et cédants et de leur terrain d’entente. Cela pour expliquer qu’une estimation n’égale pas toujours le coût du transfert, mais les clubs se servent de cette data pour base dans leur négociation. A l’autre bout de l’échelle, les joueurs des promus AJ Auxerre, Angers SCO et AS Saint-Etienne sont tous valorisés à moins de 5 millions d’euros, mais leur présence dans l’élite va contribuer à les valoriser.

Le joueur le plus cher sur le mercato de chaque club de Ligue 1*

AJ Auxerre = Gauthier Hein, Gaëtan Perrin (3 M€)

Angers SCO = Himad Abdelli (4 M€)

AS Saint-Etienne = Gautier Larsonneur (4 M€)

Havre AC = Arouna Sangante (10 M€)

Stade de Reims = Marshall Munetsi, Mohamed Daramy (10 M€)

Montpellier HSC = Akor Adams, Joris Chotard (10 M€)

FC Nantes = Moses Simon (12 M€)

Stade Brestois = Lilian Brassier, Bradley Locko (12 M€)

RC Strasbourg Alsace = Habib Diarra (18 M€)

Toulouse FC = Thijs Dallinga, Guillaume Restes (18 M€)

Olympique de Marseille = Leonardo Balerdi (20 M€)

Olympique Lyonnais = Rayan Cherki (25 M€)

Stade Rennais F.C. = Désiré Doué (30 M€)

AS Monaco = Aleksandr Golovin, Folarin Balogun, Youssouf Fofana (30 M€)

RC Lens = Elye Wahi (35 M€)

OGC Nice = Khéphren Thuram, Jean-Clair Todibo (35 M€)

LOSC Lille = Jonathan David, Leny Yoro (50 M€)

Paris Saint-Germain = Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery (60 M€)

* Selon Transfermarkt