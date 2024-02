Le documentaire sur Klopp: Un contrat en or pour Liverpool

Liverpool peut espérer gagner gros avec le documentaire en préparation sur les derniers mois, du coach Jürgen Klopp sur le banc des Reds.

Liverpool s’apprête à toucher le jackpot avec la vente du documentaire détaillant les six derniers mois de Jurgen Klopp à Anfield à Disney+, qui est actuellement en pourparlers avancés pour un accord estimé à environ 10 millions de livres (11,7 M€) pour le club.

Disney+ en pole pour diffuser les derniers mois de Klopp

Selon les informations du Daily Mail, Amazon a refusé l’opportunité d’acheter la série en raison de préoccupations concernant l’accès limité au vestiaire, avant l’annonce de Klopp la semaine dernière sur son départ cet été. Netflix a également exprimé des réserves, laissant Disney en pole position.

Le projet a également été proposé à Sky Sports et TNT Sport, mais le prix demandé semble dépasser leur budget habituel pour les documentaires, en particulier étant donné leur orientation principale sur les sports en direct.

Le départ imminent de Klopp a considérablement stimulé l’intérêt pour le documentaire. Cependant, les fans de Liverpool qui espéraient une représentation intime de la quête de leur équipe pour remporter quatre trophées cette saison risquent d’être déçus. Klopp, connu pour sa protection de la vie privée des joueurs, a veillé à ce que les équipes de tournage ne pénètrent pas dans le vestiaire ni dans d’autres zones privées, une condition qui avait déjà conduit au refus de la proposition d’Amazon en 2018.

Une opportunité financière en or pour Liverpool

Liverpool, conscient des opportunités financières substantielles, a signé un contrat avec la société de production londonienne Lorton, qui a commencé le tournage en décembre. Le club considère l’offre comme trop bonne pour être refusée compte tenu des exigences limitées imposées à Klopp et aux joueurs. Alors que Disney+ semble être le choix le plus probable en raison des discussions positives en cours, la finalisation reste en suspens.

Disney+ a déjà rencontré un grand succès avec « Welcome to Wrexham » et est impatient d’ajouter le documentaire sur Liverpool à sa liste. La série vise à offrir une perspective plus large, se concentrant sur les interactions du club avec les fans et la communauté de Liverpool plutôt que de se limiter à l’équipe première.

La préférence d’Amazon pour les documentaires avec un accès total et la stratégie de Netflix, axée sur des portraits individuels plutôt que sur des clubs, ont façonné la dynamique des négociations. Le documentaire de Liverpool, sur fond du départ de Klopp, promet d’être une contribution significative au paysage du streaming, capturant l’essence du parcours du club au-delà du terrain.