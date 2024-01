Liverpool: Une série TV sur la dernière saison de Klopp en cours de réalisation

Une série TV consacrée à la saison 2023-2024 de Liverpool. La dernière sous l’ère Jürgen Klopp.

C’est un exercice singulier que celui en cours du côté d’Anfield, car il sera la fin d’une page unique et exceptionnelle de l’histoire des Reds. Pour en garder une trace indélébile, Lorton Entertainment et le Liverpool Football Club ont amorcé la réalisation d’une série documentaire inédite, offrant une plongée intime dans l’univers du LFC. Cette production exclusive, prévue pour être diffusée à la fin de la saison 2023-2024, promet de dévoiler les mystères de l’histoire riche du club, son lien profond avec les fans, et les secrets qui font du Liverpool Football Club un succès sur et en dehors du terrain.

Des caméras pour accompagner la dernière saison de Klopp à Liverpool

Les caméras accompagneront Jürgen Klopp et son équipe tout au long de sa dernière saison au LFC. Au-delà du présent, la série explorera le chemin parcouru par le club jusqu’à nos jours, en tissant des récits humains dans le cadre du Liverpool Football Club.

L’occasion pour le technicien allemand de faire des adieux en bonne et due forme

« Avec cette saison marquant mon adieu, j’ai pensé qu’il était temps d’offrir aux téléspectateurs une opportunité rare de voir ce qui rend ce club si spécial – ses personnes », explique le technicien allemand Jürgen Klopp. « Cette série offrira aux supporters une vision intime de l’une des institutions les plus importantes du football mondial, en dévoilant le présent et l’histoire légendaire du club », renchérit Julian Bird, le PDG de Lorton Entertainment. « Filmer dans les coulisses d’un géant de la Premier League est une opportunité unique, et nous sommes impatients d’apporter notre expertise au projet, tout en suivant avec enthousiasme le déroulement de cette saison, sur et en dehors du terrain. »

Lorton Entertainment a déjà produit plusieurs séries liées au monde sportif comme ‘Boom! Boom!: The World vs. Boris Becker’, « Coleen Rooney: The Real Wagatha Story’,’Make Us Dream’ sur Steven Gerrard, ou ‘Diego Maradona’. Le canal ou chaîne de diffusion qui retransmettra la série sur les Reds n’est pas encore connu.