Le Clermont Foot dévoile son nouveau maillot et un nouveau sponsor majeur

Tout change sur le maillot 2024-2025 du Clermont Foot.

Une banque en remplace une autre sur le maillot du Clermont Foot. Alors que vient d’être dévoilé le nouveau à domicile, qui va accompagner la saison du club en Ligue 2, le Crédit Mutuel, jusqu’alors mis à l’avant des tuniques n’est plus. Il est désormais remplacé par le Crédit Agricole Centre France.

Au Crédit Mutuel succède le Crédit Agricole Centre France

Cette collaboration, qui débutera lors de la saison 2024-2025, s’étendra sur trois ans et marquera une nouvelle ère pour le club auvergnat. Dès la prochaine saison, le logo du Crédit Agricole ornera la face avant des maillots de l’équipe professionnelle, mais aussi ceux du centre de Formation, de la section féminine et de l’équipe eSport.

« Nous sommes ravis de nous associer au Crédit Agricole Centre France, une institution qui partage notre passion pour le sport et notre engagement envers la communauté. Ce partenariat va nous permettre de renforcer notre présence locale et de continuer à promouvoir nos valeurs communes dans toute la région », réagit le propriétaire et patron du Clermont Foot, Ahmet Schaefer.

Le nouveau maillot du Clermont Foot dévoilé pour l’occasion

Niveau esthétique, le nouveau maillot est classique sur les couleurs, avec du rouge en dominante, du bleu en secondaire et du blanc pour les sponsors. La subtilité esthétique tient à la présence du logo en fond et en répétition.