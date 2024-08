La LFP sort du silence en réaction à l’affaire des faux tweets. Son communiqué

La LFP se défend suite aux révélations sur de faux tweets élogieux à son égard.

La LFP se défend d’être derrière les tweets élogieux à son égard

beIN Sports et DAZN, c'est la nouvelle vibe pour la Ligue 1 cette année, mec. Trop hyped pour les matchs ! Gonna binge-watch tous les weekends, ça va être dope! pic.twitter.com/ufrUnaoEQo — Miranda Henrietta (@MirandaHen82805) August 4, 2024

C’est une affaire qui fait tâche et dont la Ligue de football professionnel (LFP) se serait bien passée, dans un contexte déjà pesant pour elle avec le fiasco des droits TV, et parce qu’elle jure mordicus n’y être pour rien.Ces derniers jours fleurissent sur le réseau X, anciennement Twitter, de surprenants messages particulièrement élogieux à son égard ou à l’égard des nouveaux diffuseurs TV, mais dont le ton et la forme sonnent terriblement faux.Acculée, la Ligue de football est sorti de sa réserve ce jeudi pour rétablir sa vérité. Voilà son communiqué :« À la suite des grossières rumeurs ayant pris de l’ampleur ces dernières heures au sujet de posts sur les réseaux sociaux émanant de faux comptes évidents à la cohérence douteuse, la Ligue de Football Professionnel tient à démentir catégoriquement les accusations laissant entendre qu’elle serait à l’origine de cette mascarade. La LFP, aux côtés des clubs, de ses diffuseurs officiels et de ses partenaires, demeure pleinement concentrée à préparer le début d’une saison 2024/2025 que tous les fans de football attendent avec impatience et qui s’annonce passionnante. »