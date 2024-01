La LFP dévoile le classement du championnat des tribunes en Ligue 1

Le PSG et ses supporters dominent le championnat des tribunes en Ligue 1.

A la moitié de la saison 2023-2024, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a levé le voile sur le classement du Championnat des Tribunes, avec le Paris Saint-Germain qui domine les clubs de la Ligue 1. Le PSG est suivi de près par le Racing Club de Strasbourg Alsace et le Stade Rennais FC. Le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille occupent respectivement la 4e et la 5e place, restant en lice pour le podium malgré un match de moins à domicile (8 contre 9 pour les 3 premiers).

Le PSG devance Strasbourg et Rennes au championnat des tribunes

Au cours de cette première moitié de saison, l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, le RC Lens et le LOSC se sont partagés la majorité des points disponibles en termes d’affluence. Du côté de la fidélité à domicile, le Stade Brestois, ainsi que les Racing Club de Lens et de Strasbourg, réalisent un sans-faute, remportant le maximum de points possibles (6 sur 6 à chaque match à domicile).

Le paradoxe de l’AS Monaco qui compte plus de soutiens à l’extérieur

Dernière et seule équipe à moins de 100 points, l’AS Monaco pointe en retard de tous les points du classement, en particulier sur la fidélité à domicile. Tous les critères donc, à l’exception de la fidélité à l’extérieur que l’ASM domine avec le RC Lens. Parce que le club princier illustre parfaitement l’adage que « nul n’est prophète en son pays ».

Le détail du barème :

1. Fidélité à domicile (0 à 6 points et jusqu’à 4 points de bonus)

2. Fidélité à l’extérieur (0 à 3 points)

3. Animations des clubs et des supporters (0 à 14 points et jusqu’à 6 points de bonus)

4. Ambiance dans le stade (0 à 8 points)

5. Influence (en Ligue 1 Uber Eats) et Engagement des supporters sur les réseaux sociaux