Karim Benzema. Combien a-t-il gagné depuis qu’il est en Arabie Saoudite ?

Karim Benzema a trouvé ses marques dans le championnat saoudien.

Après des débuts poussifs, Karim Benzema est désormais plus à son aise dans un championnat de Saudi Pro League, qu’il fréquente depuis plus d’un an. Désormais placé aux ordres de son compatriote Laurent Blanc, le Ballon d’or 2022 est capitaine d’une équipe de Al-Ittihad présentement leader du championnat après treize journée disputées cette saison 2024-2025.

Le deuxième footballeur le mieux payé de l’histoire du football

Pour s’offrir les services de l’attaquant français, le club de Djeddah a déployé de gros moyens financiers. Moins pour l’indemnité du transfert, puisque le joueur aujourd’hui âgé de 36 ans est arrivé libre en provenance du Real Madrid, que sur le contrat proposé au joueur : deux ans jusqu’en 2026 et un salaire annuel estimé proche de 100 millions d’euros annuels.

A ce compte, Karim Benzema n’est nul autre que le deuxième footballeur le mieux de la planète et dans l’histoire de la discipline, derrière son ancien coéquipier madrilène et désormais rival d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo (200 millions d’euros par an). Rapporté au quotidien, Karim Benzema gagne donc un salaire à près de 273 973 euros.

Benzema a gagné plus en un an et demi avec Al-Ittihad qu’au cumul de sa carrière

Il s’est engagé avec Al-Ittihad au premier jour du mois de juillet 2023. Il s’est écoulé depuis 525 jours qui valent donc au bénéfice du natif de Bron en banlieue lyonnaise l’équivalent de 143 835 825 euros gagnés sous le jaune et noir maillot de son club. C’est évidemment plus que tout le reste de sa carrière cumulé, lui qui approchait une saison à 15 millions d’euros, hors primes, dans son dernier contrat avec le Real Madrid.

Ajoutons à cela, quand bien même est-ce plus marginal à l’échelle des revenus du joueur, que selon Forbes, Karim Benzema gagne près de 4 millions de dollars annuellement en plus de ses partenariats commerciaux, parmi lesquels son équipementier de toujours, Adidas.