Karim Benzema: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Karim Benzema a traversé des zones de turbulences. Mais dans les bonnes comme les pires, il a toujours pu compter sur le soutien de son équipementier.

Sans les affaires extra-sportives qui ont jalonné sa carrière, Karim Benzema compterait de nombreux sponsors pour le suivre. Mais dans la carrière du Ballon d’or 2021, il y a un avant et un après Mondial 2014, sur le plan des partenariats commerciaux. Avant cela, le natif de Bondy les attirait en masse. A l’époque, il était déjà l’image d’Adidas, son équipementier et seul commanditaire à l’avoir suivi de bout en bout.

Avant 2014, Karim Benzema comptait de nombreux sponsors

Il était aussi alors, l’image de la banque LCL, visible dans un spot publicitaire longtemps diffusé sur les chaînes de la télévision. Jeune et prometteur footballeur, attaquant du Real Madrid aux côtés d’un Cristiano Ronaldo au meilleur de sa forme, Karim Benzema avait aussi l’adhésion de l’éditeur EA Sports, pour les jeux de foot sur console FIFA, qu’il produit. C’était il y a déjà dix ans, une éternité à l’échelle d’une carrière sportive.

Buzzmobile, un partenaire commercial aujourd’hui disparu

D’ailleurs, le groupe Buzzmobile (un opérateur mobile) qui l’avait recruté pour sa promotion, a depuis disparu du marché. Le constructeur automobile Hyundai ou l’opérateur de paris sportifs Bwin sont deux autres marques qui ont compté l’international français dans les ambassadeurs. Aujourd’hui âgé de 35 ans, Karim Benzema n’a plus qu’Adidas pour soutien ancien. Même dans l’adversité, son partenaire technique ne l’a jamais lâché. Et c’est non sans fierté, qu’il a accueilli son succès au Ballon d’or 2022. Récemment, Benzema s’est aussi associé à la marque de luxe Fendi, étant lui même intéressé par l’univers de la mode.

Adidas son fidèle équipementier même dans l’adversité

Les revenus du sponsoring demeurent donc marginaux pour Benzema, comparativement s’entend à d’autres joueurs de son aura, sacrés ou non au plus convoité des trophées individuels du football. Son contrat avec Adidas lui vaudrait de percevoir plus ou moins 2,5 millions d’euros annuels et un bonus pour le Ballon d’or, qui s’ajoutent à ceux qu’il gagne en club, avec le Real Madrid.