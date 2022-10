Benzema, l’hommage d’Adidas à son Ballon d’or 2022

Adidas a réagit à la victoire de Karim Benzema au Ballon d’or 2022.

Et un trophée de plus pour Adidas qui les a collectionné ces dernières années, grâce à Lionel Messi. Mais un premier, le Ballon d’or 2022 pour Karim Benzema, sacré ce lundi soir à Paris. L’attaquant du Real Madrid est un ambassadeur actif et de longue date de l’équipementier aux trois bandes, qui l’a célébré dans la foulée de son succès.

Adidas célèbre la victoire de Karim Benzema au Ballon d’or 2022

Un post en particulier est remarquable : il met en avant la baseline de la marque « Impossible is nothing » accompagné de l’image de la main du joueur, tel qu’il est en match, à savoir bandé, mais ici d’une couleur dorée, iconique du trophée. Sur un fond noir, le rendu est simple, mais il veut tout dire en cette circonstance singulière.

Un deuxième visuel met Karim Benzema en scène, descendant en rappel d’un hélicoptère, vêtu de son blanc maillot du Real Madrid avec son Ballon d’or entre les mains et la tour Eiffel en fond d’image.